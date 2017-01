Vecinos del barrio Las Flores cortaron la autopista a Buenos Aires con un piquete

Vecinos del barrio Las Flores cortaron la autopista Rosario - Buenos Aires con un piquete debido a que están sin luz tras el temporal de ayer. Como consecuencia de esto, hay un caos vehicular y ya se formaron más de tres kilómetros de cola de vehículo sobre la misma.

El piquete fue sorpresivo y se produjo en las primeras horas de esta noche a raíz del reclamo de vecinos del barrio Las Flores, especialmente del extremo sur del barrio, quienes afirman que se quedaron sin luz producto de la tormenta que ayer azotó a la ciudad.

Solo hay dos efectivos de la GUM, quienes están tratando de mediar con los vecinos y procurando que se comuniquen con las autoridades de Promoción Social del municipio para que puedan levantar el piquete que complica aún más la ya de por sí compleja situación que se vive por el agua caída en los últimos días.

"Estamos viviendo en un lugar muy feo, hace 20 días que estamos llenos de agua. A mí se me inundó todo y no tengo resolución de nada. Vinieron los de Promoción Social y no tuvimos repuestas de nada", señaló una de las mujeres que estaba en el piquete en diálogo con Canal 5.

"Dijeron que nos iban a dar un lugar y nos nos dieron nada, ahora dijeron que nos van a ayudar con chapas y tirantes, pero nosotros no queremos materiales, queremos algo para vivir bien", agregó la mujer.

Por su parte, uno de las personas de la GUM que estaban en el lugar sostuvo que "vinimos a ver que era lo que estaba solicitando la gente. estamos hablando con la gente de Promoción Social para tratar de mediar en esta situación y preguntarles cuáles son las necesidades".

"Se van a comunicar (desde el municipio) con uno de los representantes de los vecinos para tratar de levantar el piquete", relató, al tiempo que aseguró que "en una hora personal de la Central de Operaciones de Emergencias (COEM) van a ir al barrio para tratar de sacarle el agua y mejorarles el lugar, pero ellos están pidiendo otro tipo de ayuda, pero eso ya tiene que pasar por un nivel superior".