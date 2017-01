La parte dura de la pretemporada quedó atrás. Ahora es tiempo claramente de otra etapa. La que más le atrae a los jugadores. Es cuando la pelota rueda. Y en esto Newell's tiene ya un panorama claro respecto a lo que pretende, que no es otra cosa que poner a punto la maquinaria futbolística para llegar de la mejor manera al reinicio del campeonato, que por estos días no tiene fecha cierta. De igual forma, Diego Osella sabe que no puede dar ningún tipo de ventajas y que su equipo está en la obligación de mostrar su mejor versión cuando sea el turno de jugar por los porotos. Por eso la importancia de lo que ocurra en la mañana de hoy en el predio de Bella Vista, donde el conjunto leproso afrontará su segundo partido amistoso. Será frente a Instituto, que al igual que Atlético Paraná (el primer rival), también milita en la Primera B Nacional.

Hasta aquí todo fue alentador para Osella y sus dirigidos. A excepción de algún que otro contratiempo con alguna lesión de pretemporada (de las que nunca faltan), como los casos de Facundo Quignón y Néstor Moiraghi, el grupo cumplió con todas las pautas establecidas. Fue el propio DT leproso quien dejó en claro su conformismo por todo lo realizado en Mar del Plata. Pero si los dirigentes del fútbol argentino se ponen de acuerdo y solucionan los terribles inconvenientes económicos/políticos que tiene la AFA, en pocos días nomás habrá que salir al ruedo y allí no habrá margen para el error. De allí la necesidad de meterle ajustes a la cuestión futbolística.

Instituto de Córdoba será el encargado de poner a prueba nuevamente a Newell's. Un Newell's que irá con el mismo equipo que viene de vencer a Atlético Paraná. Es que Osella tiene todo para cambiar y meter a un par de futbolistas que seguramente serán titulares en el campeonato, pero que por el momento seguirán tomando ritmo con el equipo alternativo (ver aparte). ¿Qué se puede decir hasta aquí de este Newell's? Que las mayores certezas del entrenador están de mitad de cancha hacia arriba. Es allí donde reposa la confianza. No sólo por lo hecho en la primera parte del torneo sino por lo que vio durante la pretemporada. Y las referencias recaen de manera inexorable en Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez y sobre todo Ignacio Scocco. De hecho Nacho fue uno de los grandes artífices de la victoria del pasado martes contra el equipo paranaense. El delantero anotó un gol de muy buena factura en el triunfo por 2 a 0. El restante tanto fue obra de Joel Amoroso, también de buen partido.

Como se sabe, no es un resultado lo que se busca, sino un funcionamiento acorde a las pretensiones del técnico. Y en ese sentido Newell's corre con la ventaja de que el equipo no sufrió grandes alteraciones. Es que hubo sólo una partida, la del peruano Luis Advíncula (también Mauro Matos, pero jugó poco), pero en contrapartida se produjeron dos arribos: José San Román y Jacobo Mansilla. Hoy ninguno de los dos formarán parte del equipo titular. Si logran acoplarse como se espera la Lepra podría dar un salto de calidad en su rendimiento. Ayer el plantel rojinegro cumplió con una nueva jornada de entrenamiento y según Osella se trató de "otro muy buen día de trabajo". Lo de hoy ya será otra cosa. Un nuevo ensayo de carácter amistoso para fortalecer ideas, pero básicamente para lograr que el ablande y la velocidad en los movimientos comiencen a ganar terreno. Es que a esta altura es lo que se comienza a buscar con empeño para que cuando la pelota vuelva a rodar de manera oficial Newell's pueda mantenerse en sintonía.