El defensor Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de lo tragedia aérea de Chapecoense , contó que un cambio de asiento le salvó la vida. "Me acuerdo que estaba sentado en el fondo, en una de las últimas tres filas... Jakson Follman me llama y me dice: «ven, siéntate conmigo» y fui a sentarme a su lado porque era él. Lo conozco desde el año 2007, entonces salí de mi asiento y me fui con él. En ese momento me estaba salvando la vida", relató visiblemente emocionado el defensor.