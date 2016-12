Una victoria color esperanza

¿Qué decir del partido de ayer? Cuando se podía preparar el manual de argumentaciones para entender un posible desenlace indeseado, este equipo con técnico de ocasión, con jugadores de ocasión y sólo algunos de los que llevaron a Central a pelear siempre por algo apareció en una dimensión sorprendente. Es que eran varios que coincidían en cancha por primera vez, mucha incógnita por cómo se podía absorber rápido el dolor de la Copa Argentina y demasiada incertidumbre por cómo asimilarían los pibes el contexto. Pero todo salió de maravillas. El team de Leo Fernández se impuso de principio a fin, fue un justo ganador y renovó casi sin pensarlo las esperanzas para lo que vendrá.

Y eso que Menosse pecó de ingenuo y dejó a Central con 10 durante media hora. Pero ya por entonces, y desde hacía rato, Lovera se había hecho cargo de que los experimentados Ruben y Herrera no se sintieran solos arriba; Mauricio Martínez había logrado que el pibe Mansilla se acople a su sintonía de quite y toque fino, sin desperdicio, y abajo Alfani y Rizzi daba una muestra de suficiencia sin creérsela. Primero salían apresurados, después la pensaron más y la terminaban jugando con un compañero.

Así, Central se fue haciendo de la pelota ante un Belgrano que apenas tenía el alma de Olave en la cancha y poco más. El equipo de Leo Fernández le copó el medio, fue claro en la salida por derecha y Lovera se transformó en un nexo que dejaba muchas veces en ridículo a sus marcadores.

A los 24' minutos el Ruso Rodríguez tocó su primera pelota tras una masita del Picante Pereyra y tres minutos después, tras una buena apilada de un intermitente Camacho, la segunda jugada terminó en una buena habilitación para Herrera que terminó en la red de Olave, tras una perfecta definición de derecha.

El gol asentó aún más a Central, que con Lovera y la banca de Ruben arriba se las ingeniaba para no pasar sobresaltos. Es más, si no fuera por la torpeza de Menosse, Belgrano parecía no tener capacidad de reacción. Pero la roja al zaguero incentivó al Celeste, que al menos hizo probar los buenos reflejos del Ruso Rodríguez, en su mejor actuación sin dudas.

Fueron momentos de algunos sofocones hasta que Lo Celso, tras pase de Alfani, los sacó a pasear a todos en la contra y de zurda acalló el conmovedor minuto de aplausos hacia Olave instantes antes, en recordatorio del penal atajado a River en la promoción (ver Breves). Ahí se terminó el partido y Central sacó a relucir temple. No sólo en los experimentados que bancaron la mala, sino en los pibes que no dudaron en ponerse en igual sintonía para regalarse una victoria color esperanza.