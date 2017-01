Una mujer recibió una feroz golpiza de parte de su expareja y debió ser asistida en el Hospital Alberdi

Romina, una chica de 27 años, tuvo uno de sus peores días de cumpleaños el pasado miércoles. Es que alrededor de las 21 horas llegó a su domicilio su expareja y según contó ella comenzó a golpearla con un hierro sin motivos.

Ahora la chica, madres de dos hijos de 4 y 5 años, tuvo que ser asistida en le Hospital Alberdi por los golpes recibidos en la cabeza, en las piernas y en el ojo. "No veo nada de este ojo", contó la mujer agredida.

"Mi expareja llegó el miércoles a la noche con un fierro en la mano, me pegó, me amenazó, me dio en la cabeza, en el ojo y en las piernas, que la tengo llena de moretones", contó en diálogo con Canal 5.

Y enseguida comentó que ella sabía que el hombre había tenido antecedente con otras mujeres. "Sí, les pegaba, las golpeaba, no sé si les daba motivos o no, pero yo nunca les di motivos para que viniera a hacerme semejante cosa".

La mujer no le quiso contar a sus hijos el motivo de los golpes y esperaba ansiosa el alta médica para poder hacer la denuncia contra el agresor, pero en la comisaría de Pérez inicialmente le dijeron que "viniera a atenderme" y que luego fuera a hacer la denuncia, mientras que el hombre seguía tranquilamente en su casa. "Nadie hizo nada", se quejó la chica.

Por su parte, Ariel Mazza, director del Hospital Alberdi, donde la mujer fue atendida, comentó que se le realizaron radiografía y tomografía y que su estado general "es bueno, no tiene lesiones ni fracturas, pero sí un edema importante producto de la contusión".