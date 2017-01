Una mujer estafó con alquileres a argentinos en Punta del Este

Una empresaria inmobiliaria uruguaya fue denunciada por dejar un tendal de damnificados de nacionalidad argentina a quienes les alquiló inmuebles en la ciudad de Punta del Este a los que no pudieron acceder, según publicó el diario El País, de Montevideo.

Se trata de Adela Galván, la misma empresaria que años atrás estafó a varios propietarios de inmuebles de Punta del Este.

Milagros Saráchaga, dijo a El País ser "una de las damnificadas junto a otras cinco familias. Cada uno de nosotros le entregó a esta señora seis mil dólares. Pero, cuidado, hay otras más que están en esta situación", explicó.

Saráchaga conoció a la denunciada a través de un amigo, quien en el verano anterior le alquiló una casa a la empresaria ahora denunciada. "Mi amigo me puso en contacto con ella. Ella me ofreció un apartamento en el edificio Delamar. Y por intermedio de otra inmobiliaria, me ofreció otro en el edificio BlueBird. En un momento, ella me dijo que los inquilinos que ocupaban el apartamento en Delamar se iban el 9 de enero. Yo podía entrar al día siguiente. Por eso opté por este apartamento"; contó Saráchaga.

"Me junté con ella en una oficina en Buenos Aires. Le entregué el dinero y ella me dio un recibo de su inmobiliaria. Por las dudas googleé todos sus datos. Encuentro todo bien. Mis amigos hicieron lo mismo entregándole la seña de cada apartamento. Seis mil dólares cada uno", dijo explicó.

"Como algo no me caía bien, empecé a llamarla todos los días. Le pregunté una vez si el apartamento tenía lavarropa. Así la fui llevando. La última vez fue el domingo 1º de enero cuando le pregunté por el tamaño de las camas. Para ver qué sábanas llevaba. Me contestó dándome toda la información. Todo marchaba bien hasta el viernes pasado cuando el primero de nuestro grupo llegó a Punta del Este. Cuando mi amigo fue a la casa se encontró que la misma estaba ocupada. Incluso, los inquilinos le dijeron que la habían alquilado hasta el 31 de enero. Enseguida fueron a la inmobiliaria de esta señora. Se encontraron que estaba cerrada. La encontraron por teléfono. Ella les dijo que llamaran a su abogado", contó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Jorge Díaz, denunció a la empresaria ante el Ministerio de Turismo y ante la policía de Maldonado. "Esta señora, que no es socia de nuestra institución, tiene en su contra varias denuncias confirmadas por los damnificados", sostuvo Díaz.

En tanto, otros representantes inmobiliarios vieron la imagen de la supuesta estafadora en Twitter y se pusieron en contacto con varios medios uruguayos para aclarar que con esa mujer habían tenido problemas de la misma índole en 2010, bajo el nombre de Adriana Cifuentes.