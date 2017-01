Una memorable y trágica actuación

El 27 de enero próximo se cumple medio siglo de la muerte del gran cantante italiano Luigi Tenco, tras su actuación y eliminación en el famoso Festival de San Remo en su 17º edición. Luigi Tenco presentó e interpretó en la noche del jueves 26 de enero de 1967 el tema de su autoría "Ciao amore, Ciao" que fue rechazado por el jurado, suicidándose de un disparo en la habitación 219 del Hotel Savoy de San Remo en la madrugada del viernes 27, suceso que causo conmoción mundial. Entre otros éxitos de Tenco, como "Non, non e vero", "Vedrai, vedrai", "E se ci diranno", "Angela", "Mi sono innamorato di te", "Lontano, lontano", "Quando" y "Ho capito che ti amo". "Ciao amore ciao" a la postre se haría el tema más famoso y más vendido del cantante, superando y opacando incluso a su "archirrival" "Non pensare a me", que interpretado por Claudio Villa e Iva Zanicchi, fue el tema vencedor de ese trágico festival. Tenco dejó una nota donde entre otras cosas dice: "Dediqué cinco años de mi vida al público italiano, un público que manda a la final a "Io tu e le rose", una comisión que salva a "La rivoluzione". No estoy cansado de la vida, todo lo contrario. Espero que estas líneas sirvan para aclarar las ideas de alguien". Se especuló que en realidad Tenco se mató por un supuesto amor frustrado con su partenaire en ese festival, la cantante de origen egipcio Dalida (quien a su vez se suicidaría en 1987), aunque ésta luego declararía que el verdadero amor de Tenco era una joven de nombre Valeria Ciangottini, e incluso se barajó con que el cantante fue asesinado dada su militancia en el Partido Comunista Italiano. En 2005 se inhumo el cuerpo para una nueva investigación que no arrojó nada nuevo sobre lo que se había dictaminado en su momento, de que Luigi Tenco se había suicidado. Han transcurrido 50 años desde esa legendaria actuación y la posterior muerte de este interprete con el cual se perdió para siempre un auténtico genio de la música, algunos de cuyos temas fueron censurados.

Los vecinos de la calle J. Colombres al 500 bis, entre Brassey y bulevar Argentino, solicitamos la reposición del contenedor de residuos retirado hace aproximadamente 10 días. El mismo fue reclamado en su oportunidad y tuvimos como respuesta que los contenedores estaban disponibles solamente para las calles paralelas a Eva Perón. Decisión que no nos parece justa, ya que abonamos la TGI igual que los demás, sin contar con el servicio de barrido y limpieza por no tener nuestra calle cordón cuneta. Además, reiteramos el pedido, ya efectuado en forma telefónica, de la limpieza de las alcantarillas de Brassey y J. Colombres, ésta en su intersección con bulevar Argentino y Donado, y bulevar Argentino, que se encuentran totalmente obturadas. Debido a las copiosas lluvias, provocan el anegamiento total de la zona con el peligro de que el agua acumulada ingrese a nuestros domicilios. Este reclamo tiene por objeto seguir con las indicaciones de Defensa Civil en cuanto a no arrojar basura a las calles y mantener las alcantarillas debidamente libres de todo residuo, cosa que no se cumple por parte de Servicios e Higiene Urbana.

Navidades sin nacimientos

Días pasados, los cristianos conmemoramos una nueva Navidad. Una nueva Navidad que no tiene nacimiento. Y no es un juego de palabras, porque Navidad es simplemente nacimiento. Cuando se hablaba de Natividad entre los cristianos, recordamos el nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén. Hoy usamos el vocablo "nativo" para indicar el lugar de nacimiento de alguien. Vale la pena aclararlo porque hace tiempo se celebra una Navidad sin que nadie haya nacido, salvo en los hogares y en los templos cristianos. Los cristianos sabemos que celebramos el nacimiento de Jesús. Ese niño Jesús, el profeta que nació un 25 de diciembre, hoy ha sido borrado. Me refiero a que hoy Navidad se ha vuelto sinónimo de árbol de Navidad, lleno de regalos para la familia. Se ha transformado en el negocio del regalo, en la compra de juguetes, en la fiesta familiar, y en un jolgorio en el que la figura de Jesús no aparece por ningún lado. Es una paradójica Navidad, sin el nacimiento de nadie, sin ningún niño recién nacido. A la fiesta del regalo y del negocio, se incorporó la ridícula y extraña figura de Papá Noel, con sus coloridos abrigos invernales y una enorme bolsa de regalos. Un viejo enorme, gordo, que grita no menos ridículamente "jojojo". Importado por la publicidad y el comercio de casi toda América hispana, desde Europa. Papá Noel y Santa Claus no nacieron un 25 de diciembre. Fecha sí del nacimiento de Jesús, de una enorme importancia para la religión Católica y para la humanidad. Recordemos que la historia habla de antes y después de Cristo. Jesús nos dejó enseñanzas claras, de verdad, de humildad, de ejemplo de paz, de fraternidad, de justicia, de solidaridad, de amor al prójimo. En la actualidad, la publicidad y el negocio nos dejan el vacío y un hueco de contenido humanitario.

El casco histórico rosarino

El pasado mes de diciembre unas señoritas con uniforme municipal me preguntaron si yo conocía las ventajas ofrecidas por la revitalización del área histórica rosarina. Les contesté que estaba al tanto y que lo desaprobaba totalmente por inoportuno, costoso e ineficaz. No se arredraron y me dejaron igualmente un volante titulado "¿Qué buscamos con el Plan?". Textualmente decía: renovar el espacio público, fomentar la circulación de peatones y los espacios de encuentro, preservar el patrimonio urbano, histórico y arquitectónico, promover la movilidad sustentable, potenciar su perfil comercial, gastronómico, cultural y turístico, generar entornos seguros. En definitiva no decía nada del objetivo buscado: eliminar a toda costa el imparable excedente automovilístico céntrico. En La Capital del 6 de enero pasado el subsecretario de Planeamiento municipal manifestó textualmente: "El Plan alienta la mixtura de usos, apunta a generar lugares de permanencia y nuevas calidades de espacio urbano, y a mejorar los estándares del área histórica". No entendí muy bien el escrito, pero de haber sabido que esa parafernalia verborrágica significaba tantas ventajas para nuestra pobre ciudad hubiese apoyado incondicionalmente el Plan en vez de pasármela criticándolo. Ahora respiraremos más tranquilos para enfrentar el futuro: no habrá inseguridad, la ciudad se inundará frecuentemente sin consecuencias, los 600 edificios en construcción no tendrán cortes de energía ni agua en la puerta cuando llueva, sus automóviles circularán cómodamente sin pozos ni lomos de burro, se acabarán el salvajismo y vandalismo, desaparecerán los residuos callejeros. También asegurémonos que los 200 edificios históricos "a poner en valor"no los transformen en plata los actuales propietarios porque eso me provocará gran desazón y descreimiento.

N. de la R. El programa de revitalización del casco histórico comprende intervenciones en el área delimitada por las calles Tucumán, Mendoza, bulevar Oroño y Buenos Aires.

¿Número mágico y atractivo?

El miedo, la rivalidad, el odio, la incertidumbre, el fanatismo, la ideología, a veces crea enemigos, reales en algunos casos, imaginarios en otros. Este miedo suele aparejar una psicosis y una concatenación de trágicos hechos, de los cuales la historia abunda en no pocos casos. El 3 de septiembre de 1792 ocurrió la terrible muerte de María Teresa Luisa Saboya - Carignan, princesa de Lamballe, ejecutada de manera atroz en las afueras de la prisión parisina de La Force, símbolo emblemático de lo que con el tiempo la historia registraría como "las matanzas de septiembre" en el marco de la Revolución Francesa. En efecto, en septiembre de 1792 se llevó a cabo en cárceles de Francia una atroz carnicería con tres categorías de presos: aquellos cuya condición de contrarrevolucionarios políticos no admitía ninguna duda, los criminales profesionales y los llamados "monederos falsos". Llamativamente, en el caso de los criminales profesionales, cada vez que había voz de alarma, y en consecuencia volvían a resurgir los mismos idénticos miedos, siempre habían, por una u otra razón, 30 mil de estos malhechores acechando. En efecto, así era como siempre reflejaban, con este numero, el potencial enemigo a vencer. En las paginas de la prensa, en los discursos de los políticos como en las conversaciones que se oían en la calle. En nuestro país hemos oído de este numero al parecer mágico y atractivo, respecto de los desaparecidos por la última dictadura (independientemente de si es verdad o falacia tal numero), y por otra parte, ¿recuerdan cuando el gobierno de Menem propalaba a los cuatro vientos en carteles publicitarios su cacareada creación de 330 mil puestos de trabajo? Por lo que se deduce que de acuerdo a los ejemplos citados, no son pocas las oportunidades en las que se ha barajado tal cifra a lo largo de la historia.

La Empresa Provincial de la Energía y sus obras

Me gustaría que algún supervisor de Obra de la EPE pueda decirme por qué realizan el mismo trabajo dos veces. En la cuadra de mi casa, Dorrego y Amenabar de la ciudad de Rosario, estuvieron más de un mes haciendo una zanja en todo el largo de mi vereda, y de otras cuadras, para cambiar el cableado eléctrico y hacerlo en forma subterránea. Esto ocasionó problemas a algunos vecinos, ya que cuando taparon con tierra lo realizado, no quedaron bien las veredas. Por ejemplo, a mi vecina de al lado se le inunda la casa cuando llueve porque la caída la hicieron para su lado en vez de a la calle. A otro vecino le arruinaron su frente, donde tenía realizada la entrada del garage ahora es un barrial donde no se puede pasar cuando llueve. Hoy salgo de mi casa y veo que están haciendo el mismo trabajo otra vez. Les pregunto a los operarios y me dicen que es otra reforma sobre lo mismo. No lo puedo creer, ¿tienen tan poco trabajo para que pase esto?

