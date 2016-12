Una mala experiencia

En febrero de este año, con una ilusión por terminar quizás la etapa mas feliz de sus vidas, los pibes de 5º de Humanidades se dispusieron a elegir el salón para la graduación. Entre diferencias de criterios, eligieron el salón Altos de Ludueña para el sábado 17 de diciembre, un salón "ultra top", muy moderno y con estilo. Ya casi terminando el año, en noviembre para ser mas exactos, avisan que el salón había sido vendido a Grupo Dreamers, una empresa que posee la mayoría de los salones para eventos de la ciudad. De ahí en adelante comenzaron los malos entendidos, una reunión inservible, planillas mal confeccionadas, desórdenes de todo tipo. Las tarjetas para la cena podían comprase hasta el 1º de diciembre, pero en una de las reuniones nos dijeron que extenderían el plazo hasta el 12. El día 6/12, mediante un audio, un tal Fernando Loto, quien dice ser uno de los dueños, avisa que el último día iba ser el 7, hasta las 15. Aunque muchos de los padres no habíamos cobrado, entre quejas y con ganas de darle lo mejor a nuestros hijos, empezamos a llegar a la oficina a comprar las tarjetas que nos faltaban y así cubrir las 210 tarjetas que teníamos que tener pagas. Siendo las 14.20, habiendo pagado 206 tarjetas y con cuatro personas por comprar otras 15 (es decir nos pasábamos del mínimo) nos cortaron las ventas, nos dijeron que por no llegar con el mínimo nos iban a modificar el salón o la fecha, lo cual luego de inmenso tiempo de discusión y escándalo entre gente trabajadora y empleados de la mencionada empresa concluye en que la misma noche de la graduación de los chicos en el mismo salón y horario se realiza otro evento para 800 personas. Es decir, desde el minuto cero sabían que lo que nos estaban vendiendo era inviable. Fuimos estafados literalmente y nuestros hijos a una semana de su gran noche no sabían dónde se iban a graduar. Nos ofrecieron un salón llamado Life, donde en algún momento iba a funcionar Speranto. También nos dicen que si habilitaban otro salón pasarían el evento grande a ese lugar y a los chicos les respetarían el salón y el horario. Juegan con la ilusión de 26 chicos que realizan los primeros pasos de su juventud conociendo como se maneja tanta gente en esta vida. Una pena.

Maria Laura Lavizzini

DNI 26.398.470