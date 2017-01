Una ley clave para hacer obras hídricas "duerme" en la Legislatura provincial

La senadora provincial justicialista Cristina Berra, presidenta de la comisión de Asuntos Hídricos de la Cámara alta, se refirió al alejamiento del secretario de Asuntos Hídricos de la provincia, Roberto Porta, y si bien dijo desconocer los motivos concretos de la dimisión, señaló que "se pueden intuir". "Hay una ley de aguas que requirió dos años de intenso trabajo desde la comisión de Asuntos Hídricos y fue aprobada cuatro veces en el Senado por unanimidad, incluso hasta por el gobernador (Miguel) Lifschitz cuando era legislador".

"Se había firmado un convenio con Córdoba y el gobierno nacional para el ensanchamiento y profundización del canal San Antonio. Nos enteramos que Porta le había pedido al ministro (de Infraestructura y Transporte, José) Garibay, que tratara de intervenir para que se suspendieran las obras que se estaban realizando en Córdoba y los interjurisdiccionales, ya que Santa Fe no tiene la ley aprobada y esta serviría para avalar el programa de obras", explicó Berra.

El año pasado, si bien lo había pedido en sesiones extraordinarias el gobernador, el proyecto no obtuvo el despacho de comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, por lo tanto Lifschitz tomó la iniciativa de asesorarse con equipos técnicos de universidades y de una consultora "cuyos integrantes son los mismos que habíamos convocado para trabajar en conjunto en la elaboración del proyecto".

Según la senadora, el texto de la normativa propuesta "había sido muy consensuado y el error por el que no se aprobó se cometió en Diputados. Si la hubieran avalado tendríamos la ley desde abril del año pasado y entonces ahora todo sería mucho más fácil para el gobernador, que hoy necesita de la ley de aguas para enviar a la Nación y así planificar en conjunto".

"Ahora, todos los estudios y transformaciones que quizás sufra el proyecto de ley irá a Diputados y si se aprueba ingresará al Senado para luego trabajarlo desde la Comisión de Asuntos Hídricos", dijo la legisladora y añadió que "en ese punto analizaremos las modificaciones que se le hacen, porque no tenemos la intención de tirar por la borda dos años de trabajo en ese tema".

En detalle

En cuanto al contenido de la iniciativa, Berra dijo a este diario que "la ley es muy compleja, tiene más de 200 artículos. El agua es fundamental para todos y por lo tanto priorizamos en el texto del proyecto que su reglamentación se constituya en una herramienta para que la provincia trabaje mucho mejor con intendentes y presidentes comunales y los comité de cuenca".

"Más de un agropecuario, en su desesperación, hizo canales que no debía. Algún jefe comunal hizo lo mismo y eso no está bien. Hay que tener una ley que ampare a los presidentes comunales, intendentes y al mismo gobierno, para que no cualquiera abra un canal sin hacer los estudios previos del suelo. Entonces esto le servirá al Estado provincial para priorizar el bienestar de las comunidades y que sus pobladores no sufran los embates del agua", destacó la senadora.

Ausencias

"Faltan muchísimas obras hídricas. En este último año no se hizo un estudio para hacer un proyecto global en toda la provincia, sabemos que el agua baja desde Córdoba porque seguramente sus autoridades se adelantaron, pero ahora sufrimos las consecuencias. El agua desemboca en el canal San Antonio que tributa en el río Carcarañá, cuenca que tampoco está apta para recibir tanta agua. Por esa razón se están haciendo los estudios técnicos para trabajar esa zona sin que se perjudique a las localidades comprendidas en la cuenca del río", explicó la legisladora.

"No sé si con la vigencia de la ley de aguas y su aplicación se hubieran evitado anegamientos, porque estamos ante una catástrofe climática, es demasiada el agua que cayó; pero si durante todos estos años se hubieran hecho obras hídricas importantes, sí se hubiesen podido evitar algunas inundaciones", cerró la senadora y `presidenta de la comisión de Asuntos Hídricos.