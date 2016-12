Una joven rusa murió al caer de las escaleras del Faena Hotel en una fiesta

Una joven de nacionalidad rusa y estudiante de derecho murió tras caer de las escaleras de un hotel ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, donde participaba de una fiesta de fin de año realizada por el estudio de abogados en el que trabajaba.

El hecho se produjo el domingo a la noche en el centro de convenciones del Faena Hotel de Buenos Aires, ubicado en la calle Aimé Painé 1169, y la joven fue identificada como Masha Kouznetsova, de 27 años.

La chica participaba de una fiesta de fin de año realizada por el estudio jurídico Marval, O'Farrell & Mairal, uno de los más importantes de Buenos Aires, con sede en el barrio de Retiro, cuando sufrió el accidente.

Debió actuar la Comisaría 53º, cuyos voceros confirmaron que Masha murió por el fuerte golpe en la cabeza, que le produjo un trauma encefálico.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción 42, desde donde se solicitaron los registros fílmicos del lugar.

La joven hacía dos años que trabajaba en el estudio Marval, O'Farrell & Mairal -que en total emplea a unas 600 personas-, en el que se desempeñaba como "paralegal", asistiendo a los abogados en las causas que llevan.

Precisamente uno de los abogados socios, Javier Patrón, dijo que la chica "era una persona impecable, muy buena estudiante, aplicada y amante del Teatro Colón".

Patrón señaló: "Quedamos todos consternados con lo que pasó; conmocionó a toda la comunidad del estudio".

De Rusia a nuestro país, con escala en Estados Unidos

Masha estaba radicada en la Argentina desde hacía algunos años. Vivía con sus padres en Recoleta y se desempeñaba en un estudio de abogados al mismo tiempo que terminaba sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Antes, había sido alumna del Boston College High School, en los Estados Unidos.





Estudiaba abogacía en la UBA desde 2008 y sólo le faltaban dos materias para recibirse. Desde hacía dos años trabajaba en el estudio Marval, O'Farrell & Mairal.





Por sus publicaciones en su perfil de Facebook, se puede presumir que era amante de la vida sana. Repetía en los posts que salía a entrenarse, cocinaba sus platos y prefería la comida saludable. También mostraba preocupación por las cuestiones sociales: "Me molesta de sobremanera la limitación de las mentes que consideran la delincuencia como algo nato de una persona (...) Me parece que las personas no razonan sino que se limitan a repetir como loros la agenda de los medios, no se dan cuenta que la verdadera causa del delito es la desigualdad social imperante y la injusta distribución de los ingresos, sin mencionar la selectividad del poder punitivo cada vez más lejano de un estado de derecho y más cerca de un estado de policía".