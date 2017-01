Una familia afronta una situación crítica luego de que le robaran hasta los medicamentos de su hija en Chile

"Nos dejaron en ojotas. No tenemos nada, no tenemos ropa, no tenemos los papeles del auto", aseguró la mujer.

También se quejó porque no tiene el inhalador (paf) para el asma que debe usar su nena, porque se lo llevaron.

"Si mi hija se descompensa, no tengo qué hacer. Necesita un tratamiento diario. Por favor que alguien nos ayude", suplicó la mujer.