Una experta en artes marciales molió a golpes a la amante de su esposo en su propia casa

Una mujer que fue descubierta teniendo relaciones sexuales con un hombre casado recibió una feroz golpiza por parte de la esposa del hombre, practicante de kick boxing y experta en muay thai, un arte marcial originario de Thailandia. Las imágenes quedaron registradas en un video.

El hecho sucedió en la capital de ese país asiático, Bangkok, y la grabación recorrió las redes sociales rápidamente. En el video puede verse cómo una mujer le propina una golpiza frente a todo el mundo por haber tenido sexo con su marido.

El escándalo quedó registrado y a las pocas horas de haber sido subido a YouTube ya registraba miles de reproducciones. En las imágenes puede verse cómo nadie hace nada para impedir que la mujer le propinara de manera repetida patadas, golpes de puño y bofetadas.

Ploy Topadchum, quien captó las imágenes, indicó que "la esposa estaba muy, muy enojada y enfrentó a la amante en su propia casa. Había estado viendo a su marido, quien pensó que era bueno tener a alguien más".

Finalmente, los testigos de la escena, tras más de un minuto deciden intervenir y poner punto final a la desigual lucha.

"La peleó y la joven no hizo nada, no se resistió. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Fue muy cruel y sus amigos estaban mirando, y nadie pudo detenerla. Hizo mal en haber tomado al hombre de otra mujer, pero no hay derecho en golpearla de esa manera, a pesar de que la mayoría de las personas podrían comprender su furia", concluyó Topadchum.