Una buena acción, la mejor noticia de hoy

Hace unos días me olvidé en un taxi la cartera con todo su contenido (todas las tarjetas, documentos, celular, dinero y las muchísimas cosas que las mujeres transportamos) y el taxista se ocupó en devolvérmela sin tocar nada. Me costó que aceptara los 500 pesos que le ofrecí como agradecimiento por su gesto, que era el efectivo que tenía en la billetera, nada comparado con su amabilidad de haberme traído la cartera a mi casa y de haber recuperado todas las tarjetas, el celular, el documento y tantas otras cosas importantes. El móvil era el número 3301 y el taxista se llama Alberto Sala. Lo menciono porque vale la pena publicar alguna buena entre tantas noticias de delitos varios, y para acordarnos así que hay tantos argentinos honestos que no salen en los diarios.

Elida Cosacow