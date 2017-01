En la noche del 25 de diciembre pasado, tomé un colectivo Chevallier, interno 8019. Da lo mismo como sea el ploteado del colectivo, todos sabemos que Nueva Chevallier, Flecha Bus, Autotransportes San Juan, Rápido San José, Empresa Argentina, Zenit, Ciudad de Gualeguay, El Norte Bis, La Estrella de Tucumán, Sierras de Córdoba, Tata Rápido, Córdoba SRL, y cuántas más habrá, tienen un mismo dueño, y éste es público, y que no hay opciones de calidad ni precio a la hora de comprar un pasaje. El maletero tiró mi valija como si fuera una bolsa de papas en la bodega, el aire acondicionado era tan frío que me enfermé en la noche porque ningún abrigo me alcanzó para taparme y no podían regularlo. A las 23.30 nos bajaron a "cenar" en un parador nauseabundo llamado "La Posta", en Beltrán (Santiago del Estero). Los baños eran focos infecciosos y algunos clausurados. Hacía 33° grados a esa hora y ni ventilador había. Las gaseosas costaban tres veces más de lo que cuesta en un kiosco del centro de Rosario. No se podía caminar porque en el piso de tierra corría agua servida. Luego, ya en viaje, la tormenta hizo que el colectivo se inundara, se mojaron los bolsos y los abrigos, pero el aire acondicionado continuó sin regular. Al llegar a la terminal de Rosario, resfriada, descubrí mi valija reventada y mojada, los documentos laborales que llevaba se habían mojado causándome un gran perjuicio en mi trabajo. Como si fuera poco, escuché al encargado, quien portaba logo de Chevallier en su camisa, indicarle a una joven mamá con un bebé de dos meses en sus brazos que descendiera porque la ruta hacia donde ella iba estaba cortada, dejando a la chica sola, mojada, porque se le había mojado todo, con el bebé en la terminal, sin ninguna asistencia. Cuando se quejó, el encargado le dijo: "No sé para que viaja sola" (?). A esta altura, creo que un viaje en diligencia habría sido más cuidado. La denuncia está realizada en CNRT, los invito a sumar las suyas, ojalá me dieran una sorpresa y respondieran. Así que estén alerta. Violencia de género, abuso comercial, falta de condiciones de seguridad e higiene, maltrato, monopolio, falta de opciones. ¿Alguien podrá regular esto?

Viviana Waisman

DNI 17.947.441

Cinco años sin barrido

ni limpieza

Ya hace cinco años que Limpar comenzó con las tareas de recolección de residuos y barrido de las calles y cortado de malezas. Cinco años y ni un solo contenedor limpio, si bien ahora la tarea continúa igual de inoperante e inexistente de parte de Sumar, de la Municipalidad. Cinco años sin barrido, cinco años sin limpieza, cinco años en los cuales los empleados de Limpar se burlaron de los ciudadanos he hicieron lo que quisieron menos mantener limpia la ciudad. Seis años que conozco Lime y son iguales, ambas compañías contribuyen a que Rosario sea más sucia cada día y a consecuencia que se inunde cuando llueve por la presencia de basura sin barrer por días y contenedores que explotan de mugre acumulada que se cae a los costados. Hay una complicidad implícita entre el Ejecutivo que tiene la capacidad de licitar nuevamente, y el sindicato que pone el grito en el aire cuando se sanciona a alguien. Seguramente Limpar y Lime no van a ganar la próxima licitación a la cual ya se debería haber llamado. De paso comento que el barrio Azcuénaga no fue barrido en cinco años.

Myriam Koldorff

José, el carpintero,

fue el padre de Jesús

No obstante que la leyenda continúa, yo sostengo que José, el carpintero, fue el padre de Jesús. La inmaculada concepción de María, o sea una concepción sin mácula, o sea sin mancha, deja bien en claro que la mancha sería el sexo con José. De allí la exaltación de las vírgenes de todo tipo. De allí que los sacerdotes deben ser célibes, es decir no tener sexo con nadie. El sexo sigue siendo para la Iglesia algo de bajo nivel, sucio, de olor feo, repelente. Pero el sexo es algo natural: entonces el intento de suponer que no existe, es contra la naturaleza, por eso los casos de sacerdotes que vulneran esa condición dispuesta. A propósito de la entrevista de La Capital al señor arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, y que se publicó el 26 de diciembre pasado, me siento inclinado a marcar lo que considero contradicciones de dicho señor. Una de ellas es que sostiene la no conexión entre el celibato y la pedofilia practicada por sacerdotes. Por lo anterior expuesto por mí, yo sostengo que sí. El celibato es una promesa que no corresponde a la naturaleza. Sostiene el señor arzobispo que el homosexual que tiene definida su homosexualidad, no encuentra la felicidad en sus relaciones. Yo pienso que la sexualidad es una de las consecuencias del amor entre dos personas, por ello no es contra la naturaleza un amor entre homosexuales o entre lesbianas. Serán felices. El señor arzobispo sostiene que "el acto sexual es la expresión máxima de entrega total a la gracia de Dios". ¿Entonces, por qué lo apartan a José como padre de Jesús? Casi al final sostiene que el sacerdote tiene que ser varón y que están casados con la Iglesia, su esposa. Esto es un ataque a la inteligencia: el casamiento es entre seres y no entre instituciones. Finalmente, y en referencia al aborto, dice que la Iglesia defiende al más débil, que es el embrión, pero, digo yo, no emplea la misma energía para defender a los mismos embriones cuando ellos llegan a los 18 o 20 años, y son llevados a la guerra para matar y morir. (ver Ultimatun a Francisco, del 14/08/14 publicado en La Capital).

Ernesto Rubén Moreira

DN 6.008.125

Cuando la tecnología manda

Incursioné tardíamente con mi propio muro en Facebook, curiosa como los gatos creé mi "muro" (no sé por qué me recuerda la canción de Pink Floyd "otro ladrillo en la pared") con pseudónimo, empecé a deambular en distintos portales. "Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible y mundial (con la autorización de acordar una licencia secundaria) de utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en el portal". ¿Alguien leyó esta cláusula de Facebook? Resumiendo, esas condiciones de la licencia le ofrecen a Facebook la propiedad comercial de todo lo que tiene que ver con la vida privada de cada miembro de la red. Es sumamente interesante que todos los medios suban las noticias comidas, digeridas y vomitadas en un segundo, cual bulímicos. Cuando por alguna razón uno lee un título interesante ya pusieron sobre su cabeza 50 noticias intrascendentes. Están los que cocinan una galletita y esperan la manito con el pulgar para arriba de todos sus "amigos" (esos que no irán al cumpleaños, ni al entierro). Los que peligrosamente están las 24 horas (y si desaparecen 8 horas es que uno sabe que están viajando, incluso los ladrones). Si dejan 15 minutos fueron al baño, si desaparecen más uno empieza a ver obituarios. El hedonismo de poner fotos familiares para que no quede otra que poner un comentario intrascendente "se parece al abuelo, al tío Pepe (al que nadie conoce)". A todo esto, leía que existe un identificador de caras que puede determinar todos los datos de las personas (¿?). Otra de las razones que hay para no incorporar noticias deglutidas: vivimos en un limbo, que los que somos desconfiados no creemos en casi nada que no sea avalado "por la Universidad de Winsconsin".

Silvia Buonamico

La ciudad de

los "tocones"

Andando por la ciudad de Rosario, mi ciudad, me llamó la atención la gran cantidad de "tocones" que se ven (aclaro que son troncos y raíces de árboles a los que cortaron sus ramas). Los vi de todas las alturas y algunos enteramente pintados con esmalte rojo, obra de algún pintor frustrado. Ante eso se me ocurrió que nuestra intendenta, sus secretarios, directores de departamentos y otros, podrían diligenciar ante organismos internacionales para que nombren a Rosario "la ciudad de los tocones", que organicen actividades de topo tipo que atraigan el turismo nacional e internacional. Podrá demostrar que para tener una gran ciudad no hace falta que las veredas estén sanas, que las calles sean transitables sin temor a caerse en algunos de los múltiples baches, que no importan las cloacas ni las calles de tierra, ni una deficiente iluminación, ni calles angostadas para que por ellas sólo quepa un ómnibus (con raros horarios), y menos aún, la basura por doquier. Ya que da una nota de color, debe recordar la señora intendenta que no tiene que sacar un peso de su bolsillo, sino de muchos miles de los bolsillos de los sufrientes contribuyentes rosarinos. Me olvidaba que cuando seamos ciudad internacional y no haya nada más por hacer. podemos cambiar las baldosas que están en buenas condiciones en las plazas, arruinar los canteros, darles un aspecto de profunda decadencia (asunto ya practicado). Sé que queda mucho por decir, y que todas las ideas se las brindo sin pedir retribución alguna. En una próxima carta voy a señalar más cosas innecesarias y como lograr beneficios de aquellos que los negativos de siempre le recriminan.

Nélida González

DNI 10.453.95

Juegos peligrosos en el parque Independencia

En ninguna plaza y tampoco en el parque Indepedencia hay guardianes para controlar el accionar de algunas personas. Hace varios días veo que chicos de 10 años, y menos edad, se meten a nadar en esa agua contaminada, ante la mirada de todos, incluido un cuidacoches, supongo que debe ser el padre de uno de ellos. Ahora bien, si ocurre una desgracia, ¿quién se hace responsable?¿La Municipalidad? Ojalá no ocurra nada, pero terminamos pagando todos los rosarinos.

Eduardo Beltrán