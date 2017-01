Un venezolano que desafía a las alturas con total desparpajo hace furor en las redes

Un venezolano intrépido hace furor en Youtube desafiando las alturas a través de la práctica de skywalking en los rascacielos de Caracas en sus ratos libres.

Se trata de Carlos Rengifo, de 23 años, quien ya fue detenido en reiteradas oportunidades por la policía, la guardia y hasta los servicios de inteligencia, ya que trepa sobre las moles de concreto sin autorización.

Carlos es conocido como el primer venezolano que practica una disciplina, que consiste en fotografiarse en las cornisas de los edificios sin ningún tipo de protección. La peligrosa tendencia que arrancó en Rusia lo cautivó y desde entonces le obsesiona emular las aventuras de Oleg Sherstyachenko, pero con la medalaganaria arquitectura de la capital como telón de fondo.

pana.jpg

Practica varias horas por la noche en su casa, en Caucagüita, una zona aledaña a la carretera Petare-Guarenas. Estudió fotografía y computación pero no pudo terminar ninguna carrera por falta de dinero, así que por ahora trabaja como limpiavidrios de edificios en Caracas: "Pero es ocasional, me gusta".

Lo primero que tiene claro es que no puede pedir permiso para practicar su pasión. Ni siquiera en su trabajo formal se atreve a solicitarle un "chance" al supervisor para fotografiarse en el lugar porque sabe que la respuesta será negativa: "Imagínate, si me pasa algo, a quien le llaman la atención es a él".

vene2.jpg

Su próximo reto es subir a una grúa en lo alto de un edificio, ir a la pluma y pasar ese tramo con los ojos vendados. La sorpresa, advierte, puede ser en una ciudad cercana a Caracas. No da mayores detalles porque sabe que su mayor obstáculo no es el miedo, sino la policía: "Aunque una de las últimas veces me sorprendieron y los tipos no me hicieron nada. No pudieron con el vértigo".