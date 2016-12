En una cancha de Funes (detrás del liceo) ayer participaron de un picado algunos ex jugadores de Newell's y otros ex. De los actuales estuvieron Mauro Formica y Seba Domínguez, mientras que de los que pasaron por el club dieron el presente Ré, Pablo Pérez y Bernardello, entre otros. Estaba prevista la visita de Messi, quien no pudo ir, según informaron.