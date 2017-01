Que el perro es el mejor amigo del hombre no hay dudas. Aunque este video lo confirma con creces. Fue grabado por el dueño del valiente animal que, lejos de intimidarse ante la furia del ganso, defendió a capa y espada su "mejor amigo". No le resultó nada fácil disuadir al atacante que, pese a la firmeza del can, no cejó en su empeño de lastimar al hombre.

Embed