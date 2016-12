Un parte médico muy surtido

Hacía rato que un parte médico no tenía tantos lesionados, así lo informó el médico del plantel canalla Marcos Diez y por eso son muchos los jugadores que no quedaron a disposición. Walter Montoya presentó una contusión en la cresta ilíaca derecha; Cristian Villagra sigue con sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, lo mismo que Gustavo Colman; José Luis Fernández sufre una contractura en el aductor derecho; Jonás Aguirre un leve esguince de tobillo derecho, Fabián Bordagaray continúa recuperándose del esguince de tobillo izquierdo y Teo Gutiérrez (no se sabe si seguirá) tiene los dos isquiotibiales cargados.