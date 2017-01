La titular del Colegio de Arquitectos de la provincia, Marta Ruarte, apuntó que "hay miles de maneras para resolver" la necesidad de la Bolsa de Comercio de ampliar sus instalaciones y sumar un nuevo bloque de oficinas. "Que señalemos que se tienen que preservar los edificios considerados de valor patrimonial, sobre todo los que han sido catalogados y forman parte de un tramo de inmuebles, no quiere decir que la ciudad no se pueda renovar o reconstruir", apuntó.

Para resolver esta controversia, afirmó, "hay que proponer, discutir y buscar respuestas en la historia de la arquitectura", donde sobran los ejemplos de buena convivencia entre edificios históricos y nuevas construcciones.

El mismo espíritu se advierte en el comunicado de ambos colegios profesionales. "Para resolver esta controversia _apunta_ es necesario hallar salidas que ponderen soluciones arquitectónicas que den respuesta a lo que sin lugar a dudas es un problema arquitectónico de complejidad creciente, que da lugar a múltiples variables y respuestas enmarcadas en el debate y reflexión sobre un patrimonio vivo de usos cotidianos que saque a la arquitectura de una mirada congelada museística del patrimonio".

El escrito sostiene que ante la ausencia de ese necesario debate "construiremos un nuevo edificio con cimientos débiles y no se tratará de una debilidad material (no importa cuanta materia o material posee), sino que se tratará de una debilidad conceptual o moral que las instituciones no tienen por qué sobrellevar".

Y finaliza pidiendo que los profesionales de la arquitectura "sumemos al imaginario colectivo que tiene la ciudad sobre cada lugar, reinterpretando la memoria urbana y contrayendo los consensos necesarios que la hora actual nos reclama".