Un mundo de sensaciones: arranca la defensa del título en la Copa Davis

El escenario será el Parque Sarmiento, inédito y escaso para la fiesta que se supone. Argentina jugará por primera vez una serie de Copa Davis como campeón y se supone una fiesta de público predispuesto al reconocimiento. Pero la diminuta escenografía es tan a contramano de la coyuntura como el equipo que armó Daniel Orsanic para enfrentar a Italia entre el 3 y el 5 del mes próximo. Será un choque de sensaciones fuertes en el barrio Saavedra de Capital Federal, no muy lejos del predio de Tecnópolis. El público irá a festejar el logro más importante de la historia del tenis argentino y a la vez deberá sufrir para que los tenistas elegidos no pierdan frente a Italia, lo que obligaría a disputar un repechaje para no caer a la Zona Americana.

Es que a una semana de comenzar la defensa de la Copa Davis, Daniel Orsanic armó un equipo muy permeable a las intenciones de Italia, el rival de turno. Pero más allá de la polémica que genera salir a la cancha como partenaire justo después de ganarla, la Davis dispara un montón de situaciones no sencillas de afrontar para los tenistas que hasta podrían justificar algunas decisiones y vale la pena describirlas o como mínimo presentarlas aunque sea sólo a través de las declaraciones de los protagonistas. También se hará una recorrida por la conducta adoptada tras las cuatro finales anteriores (ver aparte), pero al principio es imprescindible leer a Federico Delbonis y Guido Pella, dos de los héroes de Zagreb (allí se consagraron, ante Croacia) para empezar a entender, no necesariamente compartir, la decisión de Orsanic. Antes, se recuerda que los convocados son Pella, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos y Leonardo Mayer, que será desafectado y obviamente reemplazado si su primer hijo no nace antes del comienzo de la serie. Ellos deberán enfrentarse a Fabio Fognini, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi y Simone Bolelli, un cuarteto claramente superior al argentino pero que de ninguna manera asegura ningún resultado. Y si no que consulten a británicos y croatas, víctimas de Argentina en semifinal y final de 2016.

"Hola, cómo están. Quería comentarles a todos mis queridos seguidores y público que junto a mi grupo de trabajo decidimos no ser de la partida en esta nueva convocatoria. En este momento de la temporada no me encuentro en la plenitud física que tal designación conlleva. Jugar por mis colores es lo más importante que me pasó, por lo cual quiero darle la oportunidad a otros jugadores que puedan experimentar lo mismo que pude vivir yo. Desde ya quiero desearle lo mejor en esta serie a nuestro equipo y que todos desde afuera estaremos alentando".

Delbonis, que consiguió el punto decisivo frente a Croacia para que Argentina gane su primera Copa Davis en 2016, dio un paso al costado para la serie frente a Italia porque evidentemente el desgaste no es sólo físico. Y si no, hay que prestarle atención a Pella, que sí jugará el primer fin de semana de febrero.

"No tengo idea de qué haré, me pegó muy fuerte, fue muy duro todo el año y a mí me terminó de despedazar mentalmente. Ahora la estoy pagando. La Davis me dio la alegría más grande de mi vida, pero me quitó muchísimo, me cansó mucho. Si el capitán quiere que yo esté en el equipo, lo pensaré, pero hoy en mi cabeza está parar. Quiero estar con amigos y descansar, hasta ahora no pude hacerlo, apenas tuve siete u ocho días completos de vacaciones. La Copa Davis es algo increíble, es algo hermoso. Y la serie contra Italia va a ser espectacular, pero no tengo decidido si jugaré ni hablé con el capitán. Es muy pronto para decirlo".

Las declaraciones del bahiense fueron realizadas inmediatamente después de perder muy feo con Roberto Bautista Agut en la primera ronda del Abierto de Australia (6/3, 6/1 y 6/1) en apenas una hora y 23 minutos. Delbonis también fue eliminado: 6/3, 6/4 y 6/4 por el estadounidense Steve Johnson. Este último fue un resultado casi lógico por la superficie, pero lo cierto es que Fede casi no opuso resistencia.

Juan Martín Del Potro ya había anunciado hace un tiempo que ni siquiera jugaría en Melbourne después de un 2016 tan desgastante como extraordinario para la Torre de Tandil que también se dio el gusto de treparse al segundo lugar del podio en los Juegos Olímpicos. Con tiempos diferentes a los de sus compatriotas y rivales del circuito, Juan todavía está en plena etapa de pretemporada. Despacito y por las piedras como sulky sin patente.

Argentina afrontará el match ante Italia con un equipo bastante inferior al que podría ofrecer y eso hará que los europeos salgan a jugar la serie con ventajas. Fognini, Seppi y Lorenzi, se insiste, conforman un equipo bastante más sólido que el que armó Orsanic.

Las designaciones del capitán generaron polémica y por eso el zurdo ex doblista tuvo que ponerle palabras a su decisión.

"El compromiso de cada uno de los jugadores es total, pero también son conscientes de la responsabilidad que significa representar al país. Delbonis se muere por integrar el equipo; pero, al no estar en sus mejores condiciones, decidió bajarse. La Copa Davis no depende solamente de los resultados deportivos. Nosotros no los entendemos como prioridades, más allá de que siempre queremos ganar. Se trata de transmitir un mensaje, un sentido de identidad. Estamos satisfechos por lo conseguido, pero no conformes. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Esta será una serie bien complicada, pero confío en las chances que tenemos con el equipo que nominamos", explicó Orsanic en una exposición tan neutra como era necesaria para la ocasión.

Será una serie de contrastes. Lamentablemente los principales responsables de la hazaña de Zagreb estarán, en el mejor de los casos, en la tribuna y no en la cancha.

El viernes 3 de febrero, la semana que viene, alrededor de las 11, comenzará una saga de lo que deberían ser 3 días de festejos y reconocimientos por un logro que se retrasó décadas y que quizás llegó en el momento menos esperado y con varios protagonistas impensados. Pero probablemente se transforme en un camino tortuoso de resistencia por no caer en un repechaje que obligaría a poner todo en septiembre para no descender.

Sin Del Potro da igual

Es cierto que Argentina presentará un equipo mermado, con menos chances que el rival. Tan certero es el diagnóstico como que el único que puede cambiar la ecuación es Juan Martín Del Potro. El resto forma parte del lote de tenistas normales, convencionales, que pueden cumplir el rol de ser un muy buen complemento para la estrella. Federico Delbonis, por haber ganado el quinto punto de la final, y Leonardo Mayer, por sus sucesivas pruebas de coraje, están un escalón por encima de los demás, pero detrás convive un lote muy parejo desde lo técnico aunque sí con algunas diferencias desde lo temperamental.

En ese rubro, Horacio Zeballos puede tener un plus por encima de Guido Pella y Diego Schwartzman, por mencionar a tres de los cuatro convocados. Al marplatense también lo distingue su muy buena capacidad para jugar dobles. Pero la historia no cambia demasiado si no está Del Potro.

¿Quién quedó afuera injustamente para el match con Italia? Nadie (Juan Mónaco está lesionado y sus antecedentes en Copa Davis tampoco son confiables). Sólo podría suponerse que Facundo Bagnis y/o Renzo Olivo serían alternativas, pero los últimos partidos de ambos fueron bastante más flojos que los de Schwartzman (muy buena victoria sobre Pablo Cuevas en la primera ronda de Australia) por ejemplo. Facundo y Renzo tuvieron un desempeño sorprendentemente flojo en la gira australiana. Pella queda excluido del análisis porque tiene la ventaja indescontable de haber sido protagonista de la final aunque no haya jugado ni un game.