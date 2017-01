Un mago casi muere al fallar en un truco en el que tenía que atrapar un a bala con la boca

El mago David Blaine casi muere durante un espectáculo la noche del viernes tras fallar un arriesgado truco.

En el MGM Gran Garden Arena en las Vegas, Blaine disparó un rifle hacia su boca para atrapar la bala con un protector bucal metálico que sostenía con los dientes.

La bala impactó justo en el escudo, pero el golpe rompió el protector y se atoró en la garganta del ilusionista, quien sufrió heridas que no fueron graves. Pero el susto que se llevó no se lo saca nadie.

"Estaba seguro de que la bala me había atravesado la cabeza y que estaba muerto. De repente fui consciente del dolor y eso me trajo de vuelta a la realidad. En ese momento me di cuenta de que el protector bucal se había vuelto a romper y yo estaba vivo", dijo el mago.