Un juez ordenó audiencia pública por una antena

La Justicia en lo Civil y Comercial de Primera Instancia de Santa Fe exhortó a la comuna de Santa Rosa de Calchines y al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia a que convoquen una audiencia pública por el emplazamiento de antenas de telecomunicaciones móviles o similares en su territorio.

La medida se ordenó en el marco de un recurso judicial, con fundamento en la ley 10.000 de intereses difusos, tras una acción judicial presentada por la Asociación Civil "Capibara-Naturaleza, Derecho y Sociedad" y un grupo de vecinos autoconvocados locales.

Rafael Colombo, integrante de la ONG, destacó que la resolución "no tiene precedentes", porque "exhorta a que se convoque a una audiencia donde los vecinos tengan una oportunidad de expresarse en relación a temas que puedan llegar a afectarlos, no sólo en el derecho a la salud, sino también al ambiente, al patrimonio histórico-cultural". Amplió que "en materia ambiental, no hay precedentes de un juez que ordena se cumplan instancias de participación consagradas en la Constitución".