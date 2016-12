Un joven quedó acusado de asesinar a cuatro familiares de su ex pareja

Marcos Feruglio, el muchacho de 25 años que el pasado domingo había sido imputado de asesinar en Sauce Viejo a su ex suegro y a su ex cuñada; fue acusado ayer en una nueva audiencia de otros dos homicidios cometidos en Santa Fe: el de su ex suegra y el de la pareja de esta mujer. De esta manera, los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro ampliaron el alcance de la imputación del joven que quedó en prisión preventiva por disposición del juez Jorge Pegassano.