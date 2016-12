Un joven de 19 años murió aplastado en la cerealera Cofco de Timbúes

Un joven de 19 años murió ayer aplastado por un alud de soja mientras realizaba trabajos de limpieza en una celda de acopio de la empresa agroexportadora china Cofco, ubicaba en la localidad de Timbúes. Otros dos trabajadores, en tanto, sufrieron politraumatismos pero lograron salvar la vida.

En la madrugada de ayer, Gustavo López, de 19 años y oriundo de Oliveros, Ariel Rojas, de 35 años, y Mauricio Cortez, de 21 años, junto a otros dos trabajadores más se hallaban realizando tareas de limpieza en una celda de acopio de la cerealera Cofco (ex Noble) en las instalaciones que la firma de capitales chinos posee a la vera del río Paraná, en jurisdicción de Timbúes.

Sin embargo, por causas que se desconocen, se desmoronó una "pared" de soja sobre López, Rojas y Cortez, siendo el primero de ellos el más perjudicado ya que falleció por asfixia a causa de quedar sepultado por los granos. De los otros dos, en tanto, Rojas sufrió politraumatismos que obligaron a su atención en el Instituto Médico Regional de San Lorenzo, mientras que el último no sufrió heridas de consideración.

Según trascendió a la prensa, estos operarios trabajaban para la empresa Delta Fum Argentina SA, una de las tantas contratistas que las grandes cerealeras utilizan para la limpieza y fumigación de las celdas de acopio.

Trabajo tercerizado

Consultado por LaCapital, Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, confirmó que los operarios "trabajaban para una contratista que hace tareas eventuales en todas las fábricas, que consisten en fumigar y hacer la limpieza de los silos", y añadió que la víctima fatal "era un chico que hace 8 ó 9 meses que estaba en esa empresa y en este caso le tocó hacer limpieza".

El dirigente gremial explicó que "estaban haciendo la limpieza de la celda donde se acopia la semilla, que tiene 100 metros de largo por 25 metros de alto, la semilla se quedó apelmazada y por eso hacía cuatro días que estaban trabajando". Este desapelmazado de la semilla se realiza con palas mecánicas pero el grano que queda pegado a las paredes del depósito se desprende con palas de mano o algún elemento metálico.

Reguera confirmó que los operarios estaban "atados con el cabo de vida, un arnés, pero se desmoronó la semilla y los llevó puestos a los tres y este chico quedó más abajo que el resto y quedó ahogado". En ese sentido, manifestó: "Entiendo que este chico estaba muy abajo y muy derecho a la pila de grano que se le cayó encima".

Consultado sobre el riesgo que implica esta tarea y si son frecuentes accidentes de este tipo, el sindicalista dijo que estos trabajos "se hacen en todos lados, y no ocurren accidentes cuando se hacen con personas que están capacitadas y conocen el riesgo, pero este chico era muy joven, 19 años, y seguro no sabía bien los riesgos".

El joven Gustavo López, al trabajar para una contratista, no formaba parte del Sindicato de Aceiteros.

El dirigente aceitero señaló que "estuvimos a las 7 de la mañana, hicimos que la fábrica parara a todo el personal, y recién van a arrancar mañana (por hoy), porque cuando pasan cosas así es muy difícil para los compañeros trabajar, hay que bajar un par de cambios", advirtió.

El reporte de la empresa

Cristian Manfredi, jefe Seguridad de la empresa Cofco, explicó que "se está trabajando para saber qué pasó exactamente", y confirmó que "en esa celda se estaba trabajando hace varios días", así como reconoció que "se trata de una tarea riesgosa", en declaraciones publicadas por el portal SL24. Y se excusó diciendo que "no pudimos trabajar de lleno en el área técnica para saber de manera fehaciente qué sucedió y con más tiempo podremos evaluar exactamente por qué ocurrieron los hechos".

Por otra parte, Manfredi sostuvo que antes de comenzar a trabajar todo el personal realiza una capacitación específica y asiste a una reunión de ATS (análisis de tarea segura). "Los operarios trabajan con arnés anticaída y un cable de vida que está atado a uno de acero que recorre la celda de punta a punta. Además, cuentan con un sistema T4, una especie de cinturón de seguridad que se activa y retiene al trabajador en caso de suceder un problema", explicó Manfredi.

Detalló que "el trabajo se realiza sobre un piso cónico, donde se va moviendo el material atascado que se va sacando". Se trabaja desde arriba hacia abajo para prevenir este tipo de episodios, "así que también será ello materia de investigación".

Tras el siniestro intervino personal rescatista de la propia empresa y efectivos de Prefectura. Esta fuerza de seguridad y el fiscal Aquiles Néstor Balbis, de los Tribunales provinciales de San Lorenzo, llevan adelante la investigación.

"Precariedad laboral"

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresó su "profundo dolor e indignación" por el siniestro ocurrido en la planta de Cofco, y denunció que "se trata de un nuevo incidente producto de las condiciones de precariedad del sistema de contratistas y el claro incumplimiento de las normas de seguridad e higiene".

"La tercerización y el sistema de contratistas generan la perpetuación de esta situación perversa en la que los compañeros trabajan precariamente, temerosos de perder sus puestos de trabajo y asumiendo tareas peligrosas para las que no están adecuadamente preparados. Por eso desde la federación hemos luchado para eliminar este sistema de nuestras plantas", enfatizó la entidad en un comunicado.

"No se puede seguir hablando de accidentes laborales cuando se trata de hechos evitables. La responsabilidad principal la encontramos en las políticas de las empresas, que priorizan la ganancia por sobre su deber de proteger la vida y la integridad de los trabajadores, que no capacitan adecuadamente a los compañeros, que no toman medidas preventivas y no acatan las regulaciones existentes", acusaron.

También apuntaron que la "Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) tiene la obligación legal de controlar y denunciar los incumplimientos habidos. Esto demuestra una vez más que la ley de Riesgos de Trabajo no cumple con el mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores, sino que únicamente garantiza la rentabilidad empresaria".

La entidad gremial aclaró que "lamentablemente, nuestra federación no tiene actuación en la zona de San Lorenzo y Puerto San Martín, por lo cual no se aplica nuestro convenio colectivo de trabajo 420/05, que este año ha incorporado como conquista la creación obligatoria de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en cada planta aceitera del país en las que se aplica el mencionado convenio".

cofco. La agroexportadora de capitales chinos posee una planta industrial y un puerto en jurisdicción de Timbúes.