Un hombre de 92 años tropezó con una baldosa en la zona de obras que se está remodelando en Sarmiento y Santa Fe y se fracturó la nariz, además de tener cortes en las manos y en la frente.

Marcos de 92 años estaba caminando tranquilamente cuando "tropecé con una baldosa floja o algo que sobresalía y me caí. No la ví". Y enseguida acotó que fue en esa zona que está "en plena construcción, o mejor dicho en destrucción".

Según el hombre herido "el lugar no estaba cercado ni señalizado", y pasó por el lugar donde tuvo el accidente puesto que no había ninguna indicación que diga lo contrario. "Como dejan abierta si es una zona peligrosa, o como no avisan que el lugar es peligroso o que directamente no dejen pasar", se quejó Marcos en diálogo con Canal 5.

Algunos testigos que pasaban por el lugar y que auxiliaron a Marcos en el momento del accidente le pidieron explicaciones al inspector municipal que estaba en ese lugar.

Y el mismo inspector municipal sorprendió al manifestarles, según el relato de los testigos, que "como a veces se cargan y descargan volquetes, por eso hay zonas que quedan sin vallas. O que la gente misma las corre y pasan".

Por su parte, la esposa de Marcos se quejó y pidió que "si no quieren que la gente pase por la zona tiene que estar cerrada".

Al tiempo que testigos se quejaron de la falta de seguridad que tienen las obras de remodelación que se están llevando adelante en la zona. "Las vallas no están precintadas entre sí, no tiene la cinta de peligro, un cartel de obras ni uno que indique a los peatones por donde desviarse, o que las veredas están más angostas por los trabajos que se está realizando", se quejó una mujer sobre las indicaciones que deberían tener esta zona de obra, pero que, al parecer de momento, carece.