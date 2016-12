Un guitarrista estrella capaz de recorrer distintos géneros

Joe Satriani, uno de los mejores y más influyentes guitarristas de la historia del rock, llegará hoy a Rosario en el marco de su gira "Surfing To Shockwave". El músico estadounidense celebrará sus 30 años de carrera esta noche, a las 21.30, en el teatro El Círculo, Mendoza y Laprida. Como invitado tocará el guitarrista rosarino Bonzo Morelli. El show de Satriani recorrerá los mejores temas de su trayectoria, desde su primer álbum solista, "Not Of This Earth" (1986), hasta su último lanzamiento, su disco número 15, "Shockwave Supernova". Su banda está formada por Marco Minnemann (batería), Bryan Beller (bajo) y Mike Keneally (teclados y guitarra).

La gira "Surfing To Shockwave" promete ser un punto culminante para cualquier fan de la carrera de Satriani, ya que el legendario guitarrista incluye algunas joyas del "Satriani Songbook", que nunca antes fueron tocadas en vivo o en algunos casos no las presenta en sus shows desde hace muchos años. Canciones como "Big Bad Moon", "Friends", "Crystal Planet", "Not Of This Earth", "Luminous Flesh Giants" y "If I Could Fly" han sido confirmadas como parte de los recitales.

Satriani viene de realizar una gira europea que fue un éxito de público y de crítica. El sitio web "Graffiti.Punctuated" alabó el espectáculo del Hammersmith Apollo Theatre diciendo: "Joe Satriani es un mago. Realiza hazañas aparentemente imposibles delante de tus ojos. Sin trucos, ni humo, ni espejos, sólo magia". El diario "Birmingham Mail" declaró: "Joe Satriani presentó un fascinante y emocionante set", y "Classic Rock Magazine" escribió: "El nuevo material de «Shockwave Supernova» rompe los esquemas, con el destacado «On Peregrine Wings», la diversión de «Crazy Joe» y la dulzura de «Butterfly And Zebra», pero como siempre es el principal clásico el que provoca el amor más grande, «Always With Me Always With You»; la única pieza vocal, «Big Bad Moon», y el infaltable «Surfing With The Alien», que nos pone de pie en el cierre".

Un performer. Satriani está considerado más que un músico. Es un performer, una persona capaz de brindar su arte sólo a través de su instrumento de selección: la guitarra. Satriani es un músico multidisciplinario que no sólo controla el rock instrumental sino también el hard rock, el heavy metal, el jazz y el blues, todos los géneros con idéntica destreza aferrado al mástil de su guitarra.

Sin embargo, quienes llevaron a Satriani a lo más alto del pedestal de los rockeros instrumentales han sido otros músicos notorios que han aprendido bajo su tutela. Su colega reconocido dentro del género, Steve Vai, y los guitarristas de Metallica y Testament, Kirk Hammett y Alex Skolnick, aprendieron con él. Sammy Hagar, el ex vocalista de Van Halen, lo define como "el mejor guitarrista con el que he tocado alguna vez".

El segundo disco de Satriani como solista, "Surfing With The Alien" (1987), se convirtió en un hito de su carrera. El álbum llamó la atención del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien en 1988 le pidió a Satriani que fuera su guitarrista principal en su primera gira en solitario. El violero también formó parte de Deep Purple como reemplazo temporal de Ritchie Blackmore durante una gira japonesa en 1993 y en 1996, y además fundó la experiencia itinerante multi-guitarrista conocida como G3, en la que ha compartido escenarios con Vai, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen y Robert Fripp, entre otros.

El año pasado fue distinguido como "El Maestro" en la ceremonia de los premios Classic Rock Roll, al mismo tiempo que le tocó presentar el premio a la "Leyenda viva" al guitarrista de Queen, Brian May.

Ganador de seis discos de oro y platino y con más de 10 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Satriani también estuvo nominado 15 veces a los Grammy por varias canciones como "Always With Me Always With You", "The Crush Of Love" o "Summer Song", y discos como "Surfing With The Alien" o "The Extremist And Super Colossal".