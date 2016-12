Un futbolista del Chapecoense que sobrevivió a la tragedia lloró en la conferencia de prensa

Alan Ruschel fue uno de los seis sobrevivientes del avión del Chapecoense y el primero de los tres futbolistas que se salvaron que recibió el alta médica.

El futbolista brindó una emotiva conferencia de prensa, en la que dejó en claro su deseo de volver a las canchas.





"En el momento en que cayó el avión, Dios me puso en su regazo y me dijo que tenía más misiones en la tierra, por eso él no me llevó. La única explicación es la de los milagros: el de estar vivo y el de estar andando", contó.

Envuelto en llanto, el zaguero intentó explicar el momento que vive: "No hay palabras para explicar lo que siento. Es una mezcla de sentimientos, una gran alegría estar aquí de nuevo, sentado aquí. Pero al mismo tiempo el dolor de haber perdido muchos amigos".

"Cuando llegamos a Santa Cruz de la Sierra, antes de subir al avión, Cadu pidió que me sentara más adelante. Yo estaba sentado atrás, pero él quería dejar a los periodistas en el fondo. Al principio, no quise moverme. Pero ahí, Follmann me insistió para que me sentase con él. Y ahí dejé mi lugar y fui. Esa es la parte que recuerdo. Después, estaba mi esposa Marina hablándome en el hospital", recordó sobre el accidente,