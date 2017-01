Un chico de dos años salvó la vida de su hermano cuando se le cayó una cómoda encima

Un niño salvó la vida de su hermano gemelo que quedó atrapado bajo una cajonera, después que esta cayera por el peso de ambos bebés.

El momento fue captado por una de las cámaras de seguridad al interior de una casa en el estado de Utah, Estados Unidos.

Se ve a los dos pequeños mientras juegan con una de las cajoneras de su habitación, ambos intentan subirse a uno de los cajones abiertos, pero el mueble cae por el peso de los niños de dos años.

Uno logra salir ileso, mientras que el otro queda debajo del mueble, casi aplastado en su totalidad.

Uno intenta levantar el mueble, aunque por su peso es imposible, mientras el otro pequeño se mueve desesperadamente intentando salir.

Después de evaluar la situación, el hermano que resultó ileso -Bowdy- llegó a una solución, simplemente empujo el mueble y su gemelo -Brock- logró salir, aparentemente sin ninguna lesión.

Embed





Los padres al ver el video decidieron subirlo a la red para crear conciencia sobre lo peligroso que pueden ser los muebles grandes para los pequeños, en especial si no están asegurados en el piso o la pared.

"Estuve indeciso sobre publicar esto. Pero siento que no es sólo para crear conciencia, también es increíble. Estamos muy agradecidos del vínculo que nuestros gemelos comparten. Sabemos que Bowdy no estuvo solo cuando movió el mueble que estaba encima de Brock. Me siento bendecido de que él esté bien. Por favor asegúrense que sus muebles estén asegurados a la pared. Por favor compartan', escribió Ricky Shoff en su página de Facebook, junto al video en YouTube.

El video ya cuenta con más de 890 mil reproducciones y causó impresión en redes sociales por la rápido que el pequeño Bowdy actuó para salvar la vida de su hermano Brock.