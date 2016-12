Un boxeador argentino pasó un papelón en Finlandia y lo derribaron en menos de 50 segundos

El boxeador argentino Gonzalo Basile no tuvo su mejor noche en Finlandia: duró menos de 50 segundos en combate ya que fue derrotado por nocaut técnico ante el sueco Robert Helenius. El Patón no tuvo respuesta ante la ráfaga de golpes de su rival y el árbitro local Erkki Meronen marcó de inmediato el final del combate.

El pesado argentino no disputaba un título pero vivió una pesadilla al ser derrotado rápidamente por el sueco radicado en Helsinki, que no dio opciones al bonaerense, que prácticamente no dio pelea.