Un auto cayó a un pozo durante la lluvia y casi le pasa lo mismo a Gendarmería

Una moto y un automóvil terminaron sumergidos en el agua al caer a un pozo de una obra de desagüe pluvial que se realiza en la capital santafesina.

Desde el Ministerio de Obras Publicas afirmaron que "había vallas y un vecino debe haberlas sacado".

Horas más tarde, se difundió una imagen de una móvil de Gendarmería a punto de seguir el mismo camino, en otra zona de la ciudad de Santa Fe.

Esta mañana, alrededor de las 8.30, una motociclista y su acompañante cayeron dentro de un pozo lleno de agua en Mariano Comas entre San Lorenzo y López y Planes. Vecinos dieron aviso al servicio de emergencias, ya que la motociclista había sufrido una fractura. Finalmente fue trasladada al hospital Iturraspe.

Micaela, la conductora de la motocicleta, le dijo al diario UNO Santa Fe, que "las vallas no estaban y como le puede pasar a cualquiera seguimos el camino. Fue todo en un segundo, nos hundimos con la moto, yo sentía que me ahogaba. Tuve miedo por mis hijos, me imagine tantas cosas".