Un artista en vía de extinción y con cero ortodoxia

Los héroes de la guitarra pueden lograr que un concierto sea un éxtasis y un orgasmo de dos horas o un largo bostezo. Claro que quien asiste a este tipo de recitales, sabe a qué atenerse y, generalmente, son fanáticos de la viola eléctrica. También hay que decir que estos artistas están en vía de extinción. Satriani, uno de los sobrevivientes, cuenta con un plus, que puede jugarle a favor o en contra: el Pelado es un maestro en el uso de sonidos y escalas exóticas, por eso sus shows están alejados de las raíces del blues-rock más ortodoxo, sobre todo en los últimos años. No hay más que escuchar su último álbum, "Shockwave Supernova" para corroborarlo. " On Peregrine Wings" fue más que representativo en el recital de El Círculo, con sus poderosos acordes y sus notas suspendidas como en un hilo de luz atravesando desde el escenario el teatro de bote a bote. Los clásicos "Surfing with the Alien" y "Summer Song" completaron el podio de las mejores canciones de la noche, sobre todo porque fueron los únicos instantes donde la emoción estuvo a la misma altura del virtuosismo.