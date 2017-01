Un alumno baleó a su maestra y a tres compañeros y se suicidó en Monterrey

Un estudiante de 15 años se quitó la vida ayer después de herir de gravedad con un arma de fuego a su maestra y tres compañeros en una escuela privada de la ciudad mexicana de Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León.

El ataque ocurrió por la mañana en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, a unos 900 kilómetros al noreste de la ciudad de México, cuando los alumnos se encontraban en el salón de clases, donde todo transcurría con aparente normalidad.

Según se puede apreciar en un video difundido en internet, aparentemente de una cámara de seguridad, los estudiantes estaban sentados en grupos mientras la maestra recogía algunos deberes. A diferencia de sus compañeros, el atacante se encontraba sentado solo cerca de la puerta del salón.

En un momento y sin levantarse de su lugar, el adolescente disparó a un niño que estaba sentado cerca de él y luego le disparó a la maestra, de 24 años. Tras ponerse de pie, disparó otras cuatro veces, hiriendo en el proceso a dos alumnos más, para luego apuntarse a si mismo a la cabeza e intentar dispararse dos veces. Varios alumnos escapan corriendo del salón.

Al haberse quedado sin balas, se dirigió de nuevo hasta su pupitre, aparentemente para recargar el arma. En esas instancias, se ve a un compañero que deambula por el salón completamente shockeado, se sienta en un rincón, se toma la cabeza con las manos, se levanta y al final se dirige a la puerta del salón y se va. El atacante, después de unos segundos, se apunta nuevamente y se dispara.

"Quiero solidarizarme con los familiares de estos jóvenes y de la maestra. Estos hechos nos ponen a todos en la preocupación y en la angustia de entender qué está pasando en la sociedad", dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien confirmó la muerte del atacante, que padecía de problemas psicológicos.

"Ya ha sido retirado de la atención médica. Tenía muerte cerebral y ha fallecido", señaló.

Asimismo, indicó que la maestra y dos estudiantes de 14 años están graves con heridas de bala en la cabeza y que el otro alumno, de 15 años, lesionado en el brazo, se encuentra estable.

Aldo Fasci, vocero del grupo coordinación de Seguridad de Nuevo León, dio la lista de los heridos. "Ana Cecilia Díaz Ramos, herida en la cabeza, 14 años; el agresor Federico Guevara Elizondo, 15 años, herido en la boca y la cabeza; la maestra Cecilia Cristina Solís, de 24 años, herida en el cráneo; Luis Fernando Ramírez, de 14 años, herido en el cráneo, y Manuel Chávez, de 15 años, que tiene herida en el brazo, él está fuera de peligro".

A decir de Fasci, el atacante, quien era alumno regular del colegio, estaba en tratamiento psicológico por depresión, y aclaró que aún no se ha identificado el móvil que llevó al joven a desatar el ataque. El suceso provocó ha conmocionado al país. El presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, expresó su pesar por los hechos. "Como padre de familia y Presidente, me duele mucho lo que pasó esta mañana en un colegio de Monterrey. Me uno al dolor y consternación de las familias y de la comunidad escolar", escribió en su cuenta de Twitter.

Las autoridades han exhortado a los medios y a las personas en general a no difundir videos o imágenes del tiroteo, ni de los niños. Asimismo, aseguraron que se encuentran investigando cómo obtuvo el adolescente el arma y cómo logró entrar con ella a la escuela.

En México se pueden tener armas en las casas, siempre y cuando estén registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional y se cuente con un permiso.

De acuerdo con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización civil que estudia temas de seguridad, se calcula que circulan unas 11 mil armas ilegales en el país.