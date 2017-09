Acudir al comedor de un hotel sin ningún alboroto o bañarse en una piscina sin que nadie salpique son actividades tradicionalmente impensadas en los hoteles familiares. Y no es que los niños sean una complicación, pero con el boom de los hoteles "adults-only", los mayores de 18 años tienen su lugar ideal para disfrutar del excelente relax sin necesidad de preocuparse por los más pequeños. No es una fórmula mágica ideada por gurús del sector, sino simplemente una tendencia hotelera dirigida a adultos dispuestos a disfrutar de unas vacaciones entre amigos, una escapada romántica, una luna de miel o de unos días de desconexión.

No existe una ley que prohíba el acceso a menores en este tipo de establecimientos, pero sí está permitido que los hoteles se publiciten como lugares exclusivos para adultos. Y es que, cada vez son más los viajeros que buscan lugares en los que reine la tranquilidad, el lujo y el relax —o incluso la fiesta—, con un cuidado especial por los detalles y la personalización, por lo que la oferta no ha parado de crecer en los últimos tiempos. "Si bien tradicionalmente en Sudamérica el "all Inclusive" se ha relacionado con vacaciones en familia, en Europa el concepto es distinto y cada vez son más los hoteles que ofrecen todos los servicios que los adultos buscan, entre los que se encuentran la atención personalizada y la libertad", explica Mario Viazzo, director Comercial de Palladium Hotel Group para Latinoamérica.

Esta segmentación del turismo de acuerdo a edades y gustos particulares surgió en Europa en las últimas décadas, y creció de manera exponencial con el surgimiento de una gran cantidad de hoteles, la mayoría pertenecientes a cadenas internacionales, donde el término "Sólo para Adultos" comenzó a aparecer en las ofertas destacadas. En la actualidad existen alrededor de 750 hoteles en todo el mundo bajo el concepto "adults-only" y si bien se estima que más de 150 se encuentran en la península ibérica, el Caribe está adoptando esta tendencia año tras año.

Es el caso por ejemplo de Palladium Hotel Group, que renovará su marca con los lujosos The Royal Suites Hotels, incluyendo la construcción de una nueva propiedad en Costa Mujeres, —20 minutos al norte de Cancún— que abrirá en octubre de 2018, y la renovación de The Royal Suites Yucatán, que incluirá habitaciones tipo swim-up, nuevos restaurantes a la carta, una piscina infinity y la instalación de un Beach Club. El foco en el cliente, la exclusividad, elegancia y tranquilidad son algunos de los valores que caracterizan a las propiedades de la marca.

En México, desde su capital hasta Yucatán —con Cancún, Cozumel y Playa del Carmen— y República Dominicana, los viajeros pueden optar por un gran número de establecimientos con un valor añadido para distintos perfiles adultos: el segmento de las parejas, las lunas de miel y, por supuesto, los grandes grupos de amigos libres de niños. En el caso de The Royal Suites Hotels, si bien se independizará de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts, seguirá fiel a su misión de ofrecer la mejor experiencia adults-only y el servicio más exclusivo y personalizado en sus hoteles de República Dominicana y México. "El Caribe para los latinoamericanos es sinónimo de descanso y ahora las posibilidades y ofertas se amplían cada vez más para los distintos bolsillos y los distintos tipos de huéspedes", concluye Viazzo.

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 40 años de trayectoria. La cadena cuenta con 48 hoteles y casi 14.000 habitaciones en seis países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Sicilia (Italia) y Brasil y opera cinco marcas propias: Palladium Hotels & Resorts —con cuatro submarcas: The Royal Suites Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels y Palladium Boutique Hotels—, Fiesta Hotels & Resorts, Ushua‹a Unexpected Hotels, Ayre Hoteles y Only YOU Hotels, y una marca bajo licencia: Hard Rock Hotels.

Los hoteles de Palladium Hotel Group se caracterizan por su filosofía de ofrecer al cliente un alto estándar de calidad tanto en sus productos como en sus servicios y una excelente relación calidad-precio. Palladium Hotel Group es propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). www.palladiumhotelgroup.com