Polonia, tierra de ilustres

Vecina de siete países distintos, en la zona este de Europa central, Polonia se muestra auténtica y acogedora con quien decida visitarla. Polonia es patria de ilustres de todos los tiempos como Nicolás Copérnico, el compositor Chopin, la científica Marie Curie-Sklodowska e, incluso, cuna de un santo de la Iglesia católica, el Papa Juan Pablo II.

La historia de Polonia resulta vibrante y estremecedora al mismo tiempo. Fue literalmente destruida tras la Segunda Guerra Mundial, víctima de la ocupación nazi y de los horrores del exterminio en el innombrable campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y, posteriormente, país satélite del comunismo dictado por la Unión Soviética.

Sin embargo, Polonia ha logrado mantener un pulso firme y digno e infundir a los polacos un carácter acogedor, convertido ya en “sello de calidad” de esta nación. Y es que Polonia tiene mucho para ver. Desde extensas dunas de arena frente al mar Báltico hasta los majestuosos lagos de las regiones de Mazuria y Pomerania, sin olvidar la imponente presencia de los Montes Cárpatos, en la zona sur del país. Esta propuesta turística incluye siete ciudades de Polonia que no deben perderte en un viaje.

Varsovia

Capital del país, la ciudad de Varsovia es el vivo ejemplo de la reconstrucción de Polonia. Escenario del histórico Alzamiento de Varsovia, en 1944, contra la ocupación nazi, el centro de la ciudad, conocido como “Ciudad Vieja”, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No en vano, fue construida casi en su totalidad al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Por esta razón, merece una visita el Monumento al Levantamiento del Gueto de Varsovia. Pero tampoco se puede dejar de visitar la Ciudad Nueva, el Palacio de la Cultura, el Barrio de Praga, el palacio Wilanów, el parque Lazienki o el moderno Estadio Nacional de Varsovia.



Cracovia

Antigua capital del país, la ciudad de Cracovia es considerada por muchos polacos como el verdadero corazón de Polonia y es su ciudad más visitada. En el caso de Cracovia, las paradas obligadas se multiplican: el casco histórico -también Patrimonio de la Humanidad- y su preciosa Plaza del Mercado con el Edificio de la Lonja de los Paños y la Torre del Ayuntamiento; el Castillo y la Catedral de Wawel; el Barrio Judío, conocido como “Kazimierz”, y el distrito de Podgórze que acogía el gueto judío y la fábrica del industrial Oskar Schindler, inmortalizado por Steven Spielberg en su oscarizada película “La lista de Schindler”.



Gdansk

Gdansk es la ciudad portuaria más importante de Polonia. La antigua ciudad libre de Danzig, su nombre en alemán, forma parte de la Triciudad (Trójmiasto) junto a Gdynia y Sopot. Podemos empezar a recorrer Gdansk desde la estatua de Neptuno, símbolo de la ciudad situado junto al Ayuntamiento, y desde ahí hay que dejarse maravillar por el encanto de su casco histórico.

La Ruta Real parte del cruce de la calle Dluga con la calle Boguslawskiego y llega hasta el muelle, en perpendicular al río Motlawa. Entre los otros lugares que no hay que perderse de Gdansk están el Museo del Ambar, la Iglesia de Santa María y los astilleros donde Lech Walesa, líder del sindicato Solidarnosc, trabajaba como electricista, y donde comenzó a fraguarse la caída del comunismo.



Breslavia (Wroclaw)

Conocida como Wroclaw, en polaco, y Breslau, en alemán, Breslavia es una de las ciudades más bonitas de Polonia. Situada al suroeste del país y bañada por el río Oder, Breslavia cuenta con 700 años de historia como ciudad alemana. Capital de la Baja Silesia, la Breslau germana se convertiría en la polaca Wroclaw en 1945, fruto de la Conferencia de Postdam que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y declaraba oficialmente derrotada a la Alemania de Hitler.

Con este bagaje histórico, Breslavia resulta una ciudad irresistible para el turista, que puede visitar la Plaza del Mercado o Rynek, en el centro de la ciudad medieval, en la que destacan también el edificio del Ayuntamiento, la iglesia de Santa Isabel y la Plaza de la Sal ?donde encontramos el edificio de la Antigua Bolsa-.

Otro punto de visita obligada es el edificio de la Universidad, construido en el siglo XVIII durante dominio prusiano. El famoso puente Most Tumski comunica la recoleta Isla de Arena en medio del Oder con la Catedral de San Juan Bautista.



Poznan

Poznan es el lugar de nacimiento del estado polaco en el siglo X, cuando el duque Mieszko I eligió esta ciudad como una de las capitales de su ducado. Hoy día, Poznan es un destacado centro de negocios y sede de numerosas ferias y congresos, pero también hoy es una ciudad con un marcado carácter cultural y académico.

La Antigua Plaza del Mercado (Stare Rynek), la Catedral, el Ayuntamiento y sus iglesias y castillos son algunos de los lugares más representativos de Poznan.



Lodz

Lodz compite con Cracovia por el segundo puesto entre las ciudades con mayor población de Polonia, a mucha distancia eso sí (cerca de un millón de habitantes) de Varsovia. Lodz es una ciudad industrial que no deslumbra a primera vista como sí lo hacen otras ciudades de Polonia, pero también tiene su encanto gracias a sus edificios de estilo Art Noveau, sus museos, el parque Lagiewniki o la calle Piotrkowska, una de las calles comerciales más largas del mundo.



Lublin

La Puerta de Cracovia es el símbolo de la acogedora ciudad de Lublin y el último vestigio de la muralla que protegía a la ciudad en el siglo XIV. La catedral, el castillo y su plaza, el antiguo y el nuevo ayuntamiento, la Puerta Grodzka y la Plaza del Mercado con el Tribunal Real figuran entre los lugares más representativos de Lublin, la última de las siete ciudades más bonitas de Polonia.

Jorge Aznal

‎contenidos digitales