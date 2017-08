Nueva edición de la Fiesta del Esquí

La 38° Edición de la Fiesta Nacional del Esquí se llevará a cabo del 12 al 20 de agosto en Esquel, provincia del Chubut. Se podrá disfrutar de diferentes perspectivas, con una variada programación de actividades pensadas para que no sólo el amante del esquí sea protagonista, sino que la nieve sea el epicentro de la fiesta. El manto blanco será el encargado de darle color a cada una de las propuestas, rugby, muñecos de nieve bañados en chocolate, salidas nocturnas de La Trochita, concurso de disfraces, gastronomía y cultura local, serán sólo algunas de las opciones para vivir la magia de la nieve. Habrá actividades tanto en el Cerro La Hoya como en la ciudad de Esquel, con la finalidad de que cada persona pueda disfrutar de las diferentes propuestas de acuerdo a sus gustos y motivaciones, pero siendo la nieve la estrella de toda la semana. La Fiesta es una de las más antiguas del país, impulsada por los vecinos de Esquel, tiene como principal propósito dar a conocer su centro de esquí, "La Hoya". El secretario de Turismo de Esquel, Diego Lapenna expresó que "hace 38 años que inició este evento que para nosotros es muy especial, porque a partir de ello comenzamos a ser visibles como una de las propuestas más importantes de esquí en la Argentina, pero además, nos permite difundir la cultura de la nieve de nuestra querida Patagonia", al tiempo que remarcó que "somos de los pocos centros de esquí que se mantiene abierto con excelente nieve hasta mediados de octubre, por la disposición de las pistas con respecto al sol que la resguardan y crean una nieve en polvo de gran calidad, más aún en este año 2017 con las hermosas nevadas que cayeron aquí". Las actividades darán comienzo con una de las jornadas del Test Match del Rugby Extreme, el sábado 12 de agosto, un evento muy particular que fusiona los valores del rugby con el turismo. El deporte de la ovalada en su versión Extreme con 6 jugadores por equipo, ya tiene su hogar natural en la nieve y recibirá este año a figuras como "Nacho" Fernández Lobbe y Serafín Dengra, ex Pumas que le darán un salto de categoría a la disputa en la nieve. www.esquel.tur.ar