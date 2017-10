Mucho más que arena, sol y mar

En verano incluso, otros destinos muestran la diversidad brasileña en la que los visitantes pueden contemplar sus recursos naturales, bellezas tropicales y diferentes ecosistemas así como la calidez de su gente.

Dentro de los diferentes destinos y programas se presentan en los estados de Paraná, Rio Grande Do Sul y Santa Catarina, en el sur de Brasil, que muestran actividades y atracciones no típicas para un verano brasileño que destaca por otra agenda.

Cultura y sustentabilidad en Curitiba

Una de esas posibilidades es Curitiba, ciudad cosmopolita y moderna del estado de Paraná, vista como el verdadero ejemplo de urbe modelo en el país, considerada una de las capitales con mejor calidad de vida y una riqueza cultural única. Marcada por una fuerte inmigración europea y diversidad, le muestra al visitante cómo fue bendecida y por qué se ha transformado en un sitio con una magnífica infraestructura para atender a los turistas que llegan por negocios o placer.

En cada esquina esconde una historia de viaje, emprendimiento e inmigración. Obras de teatro, conciertos, debates, presentaciones de danza, exposiciones en museos son algunas de las ofertas en esta ciudad que también identifica a la sociedad brasileña a pesar de no mostrar playa por ninguna parte.

Su ejemplo en limpieza, educación y conciencia ecológica son baluartes en el funcionamiento de una ciudad que también reúne un espíritu universitario, pues reúne a numerosos estudiantes de todo el país y extranjeros en el que compartir es la esencia. El Jardín Botánico es uno de los lugares preferidos a visitar por su parecido a los históricos y famosos jardines franceses.

Con bosques nativos, senderos y el espacio cultural Frans Krajcberg, este espacio inaugurado en 1991 es una excelente distracción. Por otro lado, el Museo Oscar Niemeyer, el más grande y moderno de Brasil, tiene como foco las artes visuales, la arquitectura y el diseño, lo que permite que tenga una proyección nacional e internacional de manera prominente.

Otro lugar que recibe gran cantidad de visitantes es el grandioso Teatro de la Opera de Arame, un local para presentaciones de carácter cultural y artístico que lleva el nombre oficial de Espacio Cultural Paulo Leminski. Es una estructura tubular que integra la naturaleza del sitio y promueve grandes eventos culturales y artísticos de Curitiba. El Parque Tanguá, ubicado en los barrios Pilarzinho y Taboo, fue fundado en noviembre de 1996, y cumple una función de preservación de la cuenca norte del río Barigüi.

Además, posee dos lagos y un túnel artificial, el cual puede ser atravesado en barco por los visitantes. Está dotado de ancladero, ciclovía, pista de atletismo, cafetería y dos estacionamientos para automóviles; uno en el área inferior y el otro en el área superior.

Ecoturismo en Aparados da Serra, de Rio Grande y Santa Catarina

No suena tan común unas vacaciones sin playas pero la aventura y adrenalina que se vive en este complejo de cañones está marcada para todas las edades. Diferentes programas prometen atracciones como contemplar la naturaleza, montar a caballo, bañarse en cascadas o hacer senderismo y para el que no pueda caminar mucho, recorridos especiales con vehículos de tracción disponibles que llegan a lugares remotos.

Situado en la región nordeste del estado de Río Grande del Sur, en la frontera con el extremo sur del estado de Santa Catarina, en el borde de la Serra Geral, el acceso a este Parque Nacional se hace a través de la RS-020 o BR-101, por Praia Grande vía Serra do Faxinal.

La ciudad más cercana al parque es Cambará do Sul, a unos 190 kilómetros de distancia de la capital, Porto Alegre. Los visitantes interesados en conocer la naturaleza exuberante de la región pueden empezar la ruta tanto por Urubici (SC), donde se encuentran la colina de la iglesia y el Campo de los Padres, donde se observa gran parte de la costa del estado. O bien, iniciar la aventura por las ciudades gaúchas de San José de Sur Ausente o Cambará, escenario de los famosos cañones Itaimbezinho y Fortaleza.

Diversión en Beto Carrero World

De acuerdo con el sitio especializado de TripAdvisor, Beto Carrero lidera la lista de los mejores parques de América del Sur y todavía aparece entre los 10 mejores parques del mundo. Beto Carrero World recibe aproximadamente un total de 2,1 millones de visitantes por año, según estadísticas del gobierno brasileño. En sus 14 millones de metros cuadrados confluye un mundo de fantasía, adrenalina y aventura que cuenta con más de 100 atracciones en las que destacan montañas rusas, torres, ascensores de altura y velocidad así como muestras de arte y teatro de mezcla, paseos en tren y teleférico, áreas temáticas y la interacción con animales, simuladores y mucha tecnología.

Con sede en la ciudad de Penha, al norte de Santa Catarina, a 35 kilométros de Camboriú y 110 kilómetros de Florianópolis, la capital, el parque está abierto de 9 a 18 horas y dispone de servicios como restaurantes, cafeterías, heladerías y otros de atención y apoyo a familias como vestidores, depósitos de equipaje, estacionamientos y seguridad.

Aguas termales de Gravatal en Santa Catarina

El Complejo Hidromineral de Gravatal es considerado el segundo mejor del mundo por sus fuentes de aguas termales con propiedades terapéuticas y relajantes. Su parque acuático, con cinco hoteles y edificaciones tipo apartamento-hotel con piscinas externas e internas, bañeras colectivas e individuales, son algunos de los atractivos que este espacio presenta a turistas. Sus aguas termales con 36º C de temperatura en la fuente, son consideradas relajantes y auxiliares en diversos tratamientos, como alivio del estrés, regulación de la presión arterial y recuperación de cirugías ortopédicas.

Además, acupuntura, fitoterapia, homeopatía, iridología y masoterapia son algunas de las terapias alternativas ofrecidas por el complejo termal como complemento de los baños.

El Natal Luz en Gramado

Gramado, un pequeño municipio gaúcho recibe, según los organizadores de su gran fiesta, alrededor de dos millones de turistas al año motivado por las atracciones de Navidad. Los espectáculos del programa se mantienen durante todo de diciembre e incluye actuaciones especiales como shows de magia, musicales, y teatro, entre otras.