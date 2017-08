México, el preferido

La Organización Mundial del Turismo, organismo de las Naciones Unidas (OMT), publicó su Barómetro OMT del Turismo Mundial, que incluye un ránking de los países más visitados del mundo. En él, México se posicionó como el octavo país más visitado del mundo en 2016, debido a que recibió más de 35 millones de visitantes internacionales y logró una tasa de crecimiento del nueve por ciento, el doble del promedio mundial de la industria.

La posición de México en la lista de países más visitados en el mundo ha subido del 15º lugar en 2013 hasta el 8º lugar en 2016, el mayor avance en el ránking entre los 25 países más demandados.

"Durante tres años consecutivos, México ha tenido un impresionante ascenso en los ránkings de países más visitados de la OMT", declaró el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero. "Hoy es un día de celebración para el sector turístico, público y privado, y para los más de nueve millones de mexicanos que trabajan todos los días para asegurar que los visitantes tengan una experiencia inolvidable".

Desde 2013, el turismo internacional hacia México ha crecido a un promedio anual del nueve por ciento, el doble de la media mundial de la industria. Más allá de la famosa oferta de sol y playa de México, el crecimiento se debe a la gran diversidad de atractivos que ofrece como el ser un país megabiodiverso, y contar con producto de ecoturismo y aventura, gastronomía, lujo, así como eventos de alto perfil como la Fórmula 1 y NFL (National Football League), los increíbles eventos culturales como Día de Muertos y una oferta sin igual para la celebración de bodas de destino y viajes de romance, reuniones y eventos.

"No me sorprende que México haya vuelto a subir de posición", señaló Taleb Rifai, secretario general de la OMT. "A menudo pienso lo grande que es este país. México ofrece diversidad y riqueza, no sólo en los paisajes, sino también en su gente, en la gastronomía, en la variedad de sus tradiciones y culturas y mucho más".

El gobierno de México, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y la industria del turismo han trabajado en conjunto para desarrollar un plan estratégico de largo plazo y así continuar el crecimiento de la diversidad de la oferta turística de México y mantenerse como el líder de la industria, tanto en términos de impacto económico como en llegada de turistas internacionales. El objetivo de México es llegar a 50 millones de visitantes internacionales en 2021. Para cumplir esta meta, las alianzas con la industria, incluyendo aerolíneas, hoteles, tour operadores, son esenciales y los resultados se reflejan en las altas perspectivas de crecimiento para 2017.

"Este es un claro reconocimiento a los avances en la industria turística de México, desde la diversificación de mercados hasta la expansión de ofertas", señaló Hector Flores, director general del Consejo de Promoción Turística. "Nuestro plan estratégico y colaboración cercana con la industria, así como las campañas de promoción y marketing personalizadas, nos ayudaron a alcanzar esta posición".

La base de la industria turística mexicana se respalda en los mayores atractivos de México: su gente y su milenario espíritu de hospitalidad y amistad. Como el famoso dicho mexicano: "Mi casa es tu casa", simboliza, los viajeros internacionales definen a México como uno de los países más amigables y acogedores del mundo.

En los últimos meses, esto ha sido reconocido por la encuesta John Mason de expatriados en 191 países, que clasificó a México como el país más acogedor del mundo por tercer año consecutivo; también, el número de asientos en vuelos internacionales directos a México se ha incrementado en más de dos millones en comparación con 2016.

Los Premios Travvy de la industria global clasificaron a México como el lugar número uno para viajar en familia, y a Puerto Vallarta como el destino número dos en el mundo para los viajeros LGBTQ. Hoy, México celebra este logro, agradece a todos sus socios de la industria, e invita al mundo entero a visitarlo y descubrir por qué es el destino turístico con el mayor crecimiento del mundo.