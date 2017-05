Menúes para todos los gustos

Para muchas personas, organizar sus vacaciones no sólo significa seleccionar un bonito destino para visitar, buscar actividades que escapen a la cotidianidad o descubrir nuevas culturas. Quienes padecen restricciones alimenticias también deben tener en cuenta las posibilidades gastronómicas que ofrece el lugar elegido para descansar. Es entonces que la comida suele ser un reto para aquellas personas que sufren algún tipo de alergia alimentaria o que siguen dietas especiales, pero a partir del desarrollo de propuestas impulsadas en los hoteles all inclusive, cualquier persona puede realizar unas vacaciones de ensueño olvidándose de todo tipo de intolerancias. "Sólo basta con mencionarle al recepcionista el tipo de alergia o restricción que el huésped padece y se le entregará una tarjeta identificatoria, con la que podrá acceder a cualquiera de los restaurantes y disfrutar de los menús personalizados", explica Paula Montoto, gerente de RRPP de Palladium Hotel Group, aclarando que cada intolerancia recibe un color de tarjeta diferente. La cadena cuenta con platos preparados especialmente para celíacos y diabéticos, como también para intolerantes o alérgicos a frutas, verduras, pescados, mariscos, lácteos, frutos secos, huevo y glutamato de sodio. Además, el chef brinda asistencia y atención personalizada al huésped, realizando un recorrido por las opciones del buffet que pueden elegirse. Las diferentes propuestas que ofrecen los desayunos renuevan la energía de todos los huéspedes. Las personas celíacas, por ejemplo, pueden disfrutar también de un increíble desayuno antes de comenzar su actividad sin ningún tipo de restricciones, ya que hay diversos tipos de panes, huevos, cereales, yogurts, leches y galletas. Y si el huésped no encuentra lo que quiere, sólo debe solicitarlo al chef y lo tendrá al instante. Lo mismo sucede con el almuerzo y la cena: además de ofrecer diversas temáticas y platos típicos de distintos países, los restaurantes disponen de un menú en el que el huésped puede distinguir las comidas tradicionales de las propuestas para vegetarianos o platos sin gluten, entre otras alternativas.