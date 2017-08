El fenómeno mundial Maroon 5

La banda Maroon 5, tres veces ganadora de premios Grammy's, promete un show inolvidable el 9 de septiembre en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, donde presentará sus grandes éxitos y el material de su nuevo álbum "V". Con grandes sencillos en múltiples países como "This Love", "She Will Be Loved", "Makes Me Wonder", "Moves Like Jagger", "Payphone" y "One More Night", la banda ha vendido cerca de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos a nivel mundial, todos merecedores de discos de oro y platino por sus ventas en más de 35 países.

Más recientemente, Maroon consiguió su 12º "Hot 100 top 10" con su última canción "Don't Wanna Know" con la participación de Kendrick Lamar, ubicándolos como el grupo más exitoso en la historia de este listado. El sencillo también entro en el Nº 1 de la lista "Billboard Top Tracks", siendo el tercer sencillo del grupo que debuta en el primer lugar del listado, adicionalmente logro ubicarse en Nº 1 de iTunes. Su nueva canción "Cold" con la participación de "Future" se encuentra ya disponible.

El último álbum de Maroon 5, "V", debutó como número uno en la lista "Billboard's Top 200" y sus éxitos "Maps," "Animals" and "Sugar," se ubicaron todos en la lista "Top 40". El video musical para el exitoso sencillo nominado al Grammy"s "Sugar" ha conseguido más de un billón de reproducciones hasta la fecha. Maroon 5 comenzó su nueva gira mundial en febrero del 2015 por Estados Unidos y continuará durante 2017. La banda ha realizado más de 120 conciertos en más de 30 países para más de 2. 500.000 fanáticos.

Las entradas pueden ser adquiridas en línea a través de https://www.tuboleta.com.do y las Tiendas La Sirena, Supermercados Pola y TicketExpress.