Deportes extremos y emociones en México

Hard Rock Hotel Riviera Maya ofrece para este verano el "Camp Woodward" un espacio para los amantes de los deportes extremos, las emociones fuertes y quienes quieran disfrutar una experiencia única en el Caribe. Se adecuará un espacio de 1.858 metros cuadrados con un diseño particular donde se podrá practicar esquí, snowboard, skateboard, BMX, parkour, gimnasia, entre otros. Adicionalmente, se ofrecerán programas de medios digitales para editar fotos y videos que se tomen en el lugar.

Esta experiencia está pensada para los deportistas de todos los niveles: principiantes, intermedios y expertos, incluyendo niños a partir de los 6 años en adelante y adultos que quieran experimentar la adrenalina en un lugar que reúne playas espectaculares, servicio de lujo y la mejor experiencia.

La Riviera Maya es reconocida por muchos como un paraíso cultural, gastronómico y turístico gracias a sus hermosas playas, sus zonas de arqueología maya que conserva la tradición indígena, la riqueza natural y los hoteles exclusivos que se encuentran en esta región mexicana.

A partir de los años 90, el turismo en la zona entró en auge y asimismo la llegada de grandes hoteles de lujo. Hard Rock Hotel Riviera Maya, llegó a este destino para transmitir una cultura de rock and roll mezclado con un estilo de sofisticación, para que los turistas tengan la mejor experiencia, ya sea con amigos, en pareja o en familia.

En Hard Rock Hotel Riviera Maya se disfrutará de todo: piscinas de cubos de goma espuma, área con piso reforzado para aterrizar con seguridad de las piruetas, trampolines, área para porristas, un parque de patinaje techado, equipo de entrenamiento de parkboard y de parkski, zona de parkour, cabina de DJ y un segundo nivel para las personas que quieran observar todo lo que pasa.

En el Woodward, los participantes pueden poner en práctica sus habilidades o explorar nuevos deportes, pues el evento pone a disposición a los mejores expertos para brindar clases privadas de una y dos horas, o sesiones abiertas al público de dos horas. Las clases a las que se pueden inscribir los participantes son: ccooter, parkout, animación y baile, patinaje y BMX, medios digitales (foto y video) y snowboard y esquí urbano.

Para las personas que quieran registrarse, hay dos formas. La primera, es para los huéspedes de Hard Rock Hotel Riviera Maya por medio de un bono que obtienen en las instalaciones, y la segunda, es para las personas que no se hospeden en el lugar, a través de la página web oficial del hotel en la sección Woodward. Es importante resaltar que una vez se inscriban, todos los participantes deben tomar una sesión de introducción de 45 minutos por parte de un instructor certificado para tener una mejor experiencia.

