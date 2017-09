Club Med ofrece empleo a argentinos

Con constantes inversiones en hotelería y en la gran fuerza de su marca, Club Med Brasil, a través de su Dirección de Recursos Humanos, también desarrolla acciones que buscan talentos. El sitio de reclutamiento Club Med Jobs Argentina (www.clubmedjobs.com.ar) permite conocer la organización de los Villages, saber más sobre las 70 profesiones disponibles, difundir las posibles vacantes y realizar el registro de currículums (Gentiles Organizadores, nombre que se le da a los empleados que se desempeñan en Club Med) para el área de Hostelería y Recreación. La empresa comunica sus oportunidades de trabajo en universidades y redes sociales. La edad mínima para la contratación es 21 años. No hay edad máxima, pero la mayoría de los GO son jóvenes de hasta 35 años. Los procesos selectivos se realizan en Buenos Aires y el equipo de RRHH está siempre en busca de personas cuyo lema sea Find the real You. En breve, el equipo de RR.HH. estará en CABA para realizar un proceso selectivo. La intención es encontrar talentos de diferentes regiones del país para acompañar, principalmente, el cambio de temporada de los Resorts, que tiene lugar a fines de octubre. Los interesados deberán enviar sus currículum a Club Med Jobs (www.clubmedjobs.com.ar).