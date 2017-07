Bellos lugares y opciones muy diferentes para vivir

Nueva Zelanda cuenta con algunos de los paisajes más singulares de todo el mundo y un montón de opciones de alojamiento a la orilla del camino para disfrutar de las hermosas vistas.

Los neozelandeses se enorgullecen de su ingenio, y a continuación presentamos algunos de los lugares más curiosos para quedarse a lo largo de todo el país. El turista puede elegir muy originales sitios entre silos donde se almacena el grano, caravanas gitanas y casas en los árboles. En cualquiera de las opciones, es posible disfrutar de la gran hospitalidad kiwi y la impactante belleza de Aotearoa.

Sobre el agua, el Faro en Wellington

Muchos se preguntan ¿por qué un faro? en el país insular de Oceanía. Bueno, cuando Bruce Stokell decidió construir un estudio de pintura para su esposa, pronto se dio cuenta que si lo situaba lo suficientemente alto, sería capaz de ver la Isla del Sur desde el sitio en el vecindario de Island Bay a la orilla del mar en Wellington. Y así, en 1994, el faro "el único tipo de estructura con cualquier integridad junto al mar," entró en existencia. "Debido a que es un faro, es alto y está en la vista —no hay hierba o arbustos alrededor de él— es como estar en la proa de un barco," dice Stokell. Luego están las connotaciones que vienen con el faro —el romance, el aislamiento— es acogedor si se está con un ser querido, aunque el tiempo haga estragos al exterior. "El mar en Island Bay es hermoso los días de tormenta, el choque de las olas contra las rocas, la brisa va de 20 a 30 pies en el aire. Es simplemente hermoso de ver".

Island Bay se encuentra a 15 minutos del centro de Wellington, por lo que una estadía aquí puede coincidir con los aspectos más destacados de la capital, incluyendo el Santuario de vida silvestre de Zealandia, los estudios Weta y el museo Te Papa.

Una prisión "encantadora", The Jailhouse

Este es otro lugar donde hospedarse y que es muy original. Construida en 1874, The Jailhouse en Christchurch se ha utilizado para diversos fines: una prisión de hombres, una de mujeres y una instalación militar. Fue abandonada en 1999, y estuvo vacía hasta 2006, año en que resurgió como un hostal. El gerente Nikki Haydurst dice que a los huéspedes les encanta la experiencia única de dormir en una cárcel. Una gran parte de la estructura se mantuvo, y la mayoría de las habitaciones solía ser una celda, sólo podemos imaginar quién dormía en la habitación previamente. El hostal cuenta con 80 camas y ofrece varios alojamientos diferentes, que incluyen habitaciones compartidas o familiares. Hayhurst comenta que a los visitantes también les encanta ser alojados en un edificio histórico situado en una ciudad que ya no tiene tantos edificios antiguos, debido a los terremotos.

Addington es un suburbio de Christchurch bastante central, por lo que el Jailhouse es una buena opción para los viajeros que quieren comprobar el renacimiento de la ciudad -la catedral de cartón, la reurbanización de la CBD, la zona ribereña. Más lejos, la ciudad playera de Sumner es encantadora, y los bares y cafés de Lyttelton bien valen la pena una visita.

Sobre los granos, SiloStay, en Little River

SiloStay es una sorprendente adición al paisaje: los silos metálicos, tradicionalmente utilizados para almacenar granos, han sido reutilizados como alojamiento y ahora se asoman sobre la aldea de Little River, en la península Banks, al sur de Christchurch. La directora de Operaciones, Lisa Ashfield, dice que SiloStay suele sorprender a los invitados. ¿Y por qué no? Los silos combinan el diseño de vanguardia y un compromiso con el medio ambiente con el alojamiento de alta gama que no se puede esperar