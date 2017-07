Adiós a las polémicas calesas de caballos

Las "botticelle", esas pintorescas calesas de caballos que pasean a los turistas desde el Coliseo a la Plaza de España, forman ya parte del paisaje de Roma. Sin embargo, su alcaldesa, Virginia Raggi, quiere que a lo largo de este verano acaben siendo cosa del pasado. Los defensores de los derechos de los animales llevan años pidiendo acabar con esta tradición, que consideran nociva para los caballos. Según el plan de Raggi, que aún debe ser aprobado por el concejo municipal, las 41 tradicionales calesas pasarán a circular de momento sólo por parques públicos. Como compensación, a los indignados conductores se les concederá licencia de taxi. Si no, les queda la opción de esperar a que se introduzcan los vehículos eléctricos que sustituirán definitivamente a las calesas. Cuándo ocurrirá esto es aún una incógnita, pues hasta ahora sólo existe un prototipo desarrollado en 2012. Tampoco se han fijado ni costes ni calendario de producción, señala Daniele Diaco, presidente del comité medioambiental del consistorio y miembro del populista Movimiento 5 Estrellas de Raggi. Los conductores ya han anunciado que acudirán a los tribunales si finalmente se decide acabar con las "botticelle". Según el presidente de la principal asociación de cocheros, Angelo Sed, "es incomprensible, por qué no van a poder circular por Roma cuando sí está permitido hacerlo en otras ciudades italianas y europeas. ¿Qué creen que ocurrirá con nuestros caballos cuando no haya más ‘botticelle'?", preguntan irónicamente a los animalistas. Sed afirma que ama su trabajo. "Nadie cuida mejor de mi caballo que yo. ¿Por qué entonces tengo que quedarme sin empleo?" Los defensores de los animales, como la organización Lav, sostienen que las "botticelle" exponen a los caballos a "un trabajo cansado a menudo bajo condiciones duras". Y en Roma hace años que se debate sobre qué hacer con las calesas de caballos.