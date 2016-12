Trump y su equipo elevan el tono sobre una posible carrera nuclear

Donald Trump y su equipo elevaron ayer el tono sobre una posible reactivación de la carrera nuclear, y dejaron claro que el futuro gobierno no permitirá que ningún país aumente su capacidad estratégica sin responder de igual forma. El futuro portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo ayer que el gobierno de Trump "actuará de la misma forma" en caso de que una nación extranjera aumente su arsenal nuclear, y añadió que esa posición valía para Rusia y para "cualquier país".

En la misma jornada, Trump ofreció una entrevista telefónica pero durante una pausa comercial mantuvo una particular conversación con la periodista Mika Brzezinski. De acuerdo con Brzezinski, en ese diálogo en off Trump le dijo: "Dejemos que haya una carrera armamentista. Vamos a superarlos en cada etapa". La frase corona un súbito endurecimiento del tono de parte de ambas partes reavivando el fantasma de una nueva carrera nuclear entre Washington y Moscú, a menos de un mes antes de que Trump asuma el poder en la Casa Blanca.

La súbita tensión surgió después que esta semana el presidente ruso, Vladimir Putin, orientó a las autoridades militares de su país a reforzar en 2017 la capacidad nuclear con misiles capaces de atravesar cualquier escudo existente. Poco después, Trump recurrió a Twitter para expresar su convicción de que Estados Unidos debería "fortalecer y expandir de forma importante" su capacidad nuclear.

Reciprocidad

Ayer, Spicer justificó la frase de Trump sobre "fortalecer y expandir" la capacidad nuclear estadounidense alegando que el futuro mandatario no será "pasivo" en temas de defensa y seguridad. "Hay países en el mundo en estos momentos que hablan de aumentar su capacidad nuclear. Estados Unidos no se sentará y dejará que eso pase sin actuar de la misma forma", expresó Spicer. Por eso, agregó, "si otro país expande (su capacidad nuclear) Estados Unidos actuará de la misma forma".

En Moscú, Putin dio ayer el primer paso en una tentativa de poner paños fríos en la escalada de declaraciones, y dijo que no ve "nada inusual" en la posición declarada por Trump. "En lo que concierne al nuevo presidente electo, no hay nada nuevo. Durante su campaña electoral ya habló de la necesidad de fortalecer el componente nuclear de Estados Unidos, de fortalecer sus fuerzas armadas. No hay nada inusual" en esas palabras, aseguró.