Trump minimizó el hackeo de Rusia contra Hillary Clinton

El que será jefe de gabinete de la Presidencia de Donald Trump dijo que el presidente electo "no está dispuesto a aceptar" las conclusiones de las agencias de seguridad estadounidenses sobre que Rusia intervino en las elecciones perjudiciando a su competidora demócrata. Tanto el FBI como la CIA acusan a Rusia de haber influido en la campaña mediante ataques contra la demócrata Hillary Clinton.

Reince Priebus hizo sus declaraciones el día anterior a que el Colegio Electoral se convoque hoy para ratificar la victoria electoral del magnate. Los demócratas han indicado que la victoria de Trump no es legítima pues influyó la intromisión de los hackers de Rusia. La CIA ha dicho que las agencias de seguridad nacionales coinciden en que Moscú estuvo detrás del hackeo de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la campaña. Las agencias federales de seguridad "no han sido totalmente explícitas y transparentes en cuanto a su opinión sobre quién, qué, cuándo y cómo esto habría sucedido'', dijo Priebus al programa "Fox News Sunday''. Aseveró que aun si se demuestra que Rusia intervino en las elecciones, los demócratas "no reflejan la voluntad del pueblo". Pero en ese caso tampoco aclaró si la intromisión de Rusia es un hecho grave que deberá ser revisado por la nueva administración. La amistad de Trump con Putin es ampliamente conocida. El presidente electo no cree que Putin esté detrás de los ataques. "Si Rusia, y otra entidad estaba hackeando, ¿por qué la Casa Blanca esperó tanto para actuar? ¿Por qué sólo se han quejado después de la derrota de Hillary?", escribió esta semana Trump en Twitter.