Trump comienza su batalla contra el "establishment" político de EEUU

Donald Trump abrió ayer una nueva era en Estados Unidos y en el mundo confirmando lo que venía anunciando desde la campaña electoral:que como presidente de la primera potencia global hará saltar el "establishment" por los aires. "Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos ahora unidos en un gran esfuerzo nacional para construir nuestro país y restablecer el futuro prometedor para todo nuestro pueblo", manifestó a los pies del Capitolio, en Washington. Lo escuchaba BarackObama, el mandatario al que acusa de haber echado a perder el país y cuyo legado se apresta a desmontar. Para ello cuenta con un Congreso dominado por su Partido Republicano en las dos cámaras.

En su primer discurso como presidente, calificado por su secretario de prensa como un "documento filosófico", dejó clara su máxima:"America first" (Estados Unidos, primero). Era lo esperado. "Una nueva visión gobernará nuestro país", aseguró. Las palabras pronunciadas ayer por Trump están pensadas para marcar el paso del país en los próximo cuatro años.

El populismo que antes se estableció en América latina y que está recorriendo ya Europa se instaló ayer en Washington con su investidura como presidente número 45.

Trump dijo a los estadounidenses que les entregará de nuevo el poder que había concentrado Washington. El magnate neoyorquino siempre se ha referido con el nombre de la capital al "establishment" con el que quiere acabar. "Estamos transfiriendo el poder de Washington DC y devolviéndoselo a ustedes, pueblo americano. Nunca más volverán a ser ignorados", dijo.

Lema de campaña

"Juntos haremos a Estados Unidos ganar de nuevo, estar orgulloso de nuevo, ser seguro de nuevo, y sí, juntos haremos a Estados Unidos grande otra vez", prometió acudiendo de nuevo al lema principal de su campaña electoral: "Make America great again" (hagamos a Estados Unidos grande otra vez), una frase con la que convenció en las elecciones a hombres blancos de la clase trabajadora a quienes la globalización había golpeado.

En su discurso aludió a los trabajadores y familias estadounidenses, a los que prometió beneficiar, defendió el proteccionismo económico, acudió al patriotismo y prometió defender al país del terrorismo. "Uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo radical islamista, que desaparecerá totalmente de la faz de la Tierra", señaló.

Independientemente de la evaluación que hacen seguidores y detractores de él, nadie puede discutir que la llegada de Trump al poder supone un hecho extraordinario. Hace poco más de año y medio, cuando lanzó su candidatura a la Casa Blanca en un partido al que ni siquiera pertenecía, nadie apostaba por el showman multimillonario conocido en el país por su famosa torre en Nueva York y por un reality de televisión. Pero aquí está.

Tiembla el mundo

Ahora tiemblan una parte de la sociedad norteamericana y una parte del mundo. Al frente de la primera fuerza económica y militar se sienta un hombre sin experiencia política—es el primer presidente de Estados Unidos que no ha desarrollado trabajo previo Ejecutivo o Legislativo, tampoco militar—, con un discurso que ha alentado tensiones xenófobas y racistas y en el que la línea divisoria entre la verdad y la mentira se ha demostrado en ocasiones muy fina.

Impredecible

En política internacional, sus movimientos previos anticipan un pulso con China, un acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin, un enfrentamiento dialéctico con Europa, problemas en la Otán, un cambio en el papel de su país en Medio Oriente y un suplicio para México, al que ya ahoga económicamente y en cuya frontera quiere un muro. Pero realmente nadie sabe qué va a pasar. "Comienza una nueva era", anunciaba The Washington Post en el amanecer del día de su toma de posesión. The New York Times añadía el adjetivo de "impredecible" a los nuevos tiempos y recordaba que Trump "ha amenazado con destruir el orden establecido". "Hora de la acción", celebraba por su parte Fox News, cercana al republicano, "el presidente Trump promete luchar por el país y la prosperidad".