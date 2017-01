Triaca formuló declaraciones en Mar del Plata, donde presentó oficinas móviles de Empleo Joven -un programa de su cartera- que estarán ubicadas en distintos puntos de la costa de esta ciudad balnearia.

"Tenemos que ser conscientes de que la Argentina viene de un proceso de dos años de recesión y que creemos que estamos empezando a salir de esto. Eso se debe a que hemos generado y creado confianza, previsibilidad en los argentinos. Estamos haciendo un gran esfuerzo en desarrollar las acciones que le permitan a nuestra economía crecer", subrayó el titular de la cartera laboral.

Entre las acciones que deberían redundar en una reactivación económica, Triaca citó como ejemplos "la baja de impuestos, la devolución del impuesto a la Ganancias a los trabajadores".

Triaca involucró a las gestiones provinciales y municipales como eslabones de esas medidas gubernamentales: "También le estamos pidiendo a las provincias y a los municipios que sean cuidadosos y que contemplen esto con los recursos fiscales porque, si no, le agregamos cargas impositivas no sólo al sector productivo si no también al sector consumidor", expresó.

Asimismo, señaló que fomentar el empleo joven es uno de los "objetivos centrales" que tiene como gestión. En este sentido, aseguró que hay "un millón de jóvenes en la Argentina que no estudian ni trabajan" y que, desde su cartera, se encuentran "abocados a encontrar de qué manera podemos apoyarlos".





El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, enfatizó hoy que el país está "empezando a salir" de la recesión gracias a la "confianza" en los argentinos y la "previsibilidad" generada por la gestión de Cambiemos.