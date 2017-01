Tres bajas de último momento

Ruben, Musto y Cetto no viajaron a jugar ante Talleres por lesión. El goleador canalla tiene un edema óseo y entrenará dos semanas diferenciado. Paolo Montero no pudo contar con tres jugadores experimentados del plantel para afrontar el amistoso de anoche ante Talleres. Porque, según informó el cuerpo médico en un comunicado, por diferentes lesiones no viajaron a La Feliz Marco Ruben, Damián Musto ni Mauro Cetto, tal como estaba previsto cuando el sábado llamativamente se dio a conocer la lista de concentrados. Cabe destacar que no es la primera vez que sucede algo así en Arroyito.

Ayer el club entregó un parte médico realizado por Marcos Diez, el joven facultativo que trabaja con el plantel profesional auriazul, en el que se detallan las lesiones de cada jugador.

"Marco Ruben presenta un edema óseo en calcáneo de pie izquierdo. Trabajará diferenciado por dos semanas", según consignó el informe del médico. Resta ahora saber si finalmente será ese período de recuperación o demora un poco como en otros casos. Mientras que en el caso de Damián Musto se detalló que "presenta una contractura en el isquiotibial derecho".

A su vez, "Mauro Cetto terminó la práctica vespertina del sábado con una fuerte contractura en cuádriceps derecho y se le realizarán estudios". Sin dudas, son tres de los cinco jugadores (los otros son Herrera y Pinola) que habrá que seguir de cerca en la recta final de la etapa preparatoria de cara al reinicio de la competencia oficial.

Teo, citado al homenaje

El delantero canalla Teófilo Gutiérrez fue citado por el técnico de la selección colombiana José Pekerman para afrontar el amistoso que el combinado cafetero jugará el miércoles contra su par de Brasil, en Río de Janeiro, en el homenaje a las víctimas del club Chapecoense. En consecuencia, habrá que esperar luego si llega en condiciones para el ensayo del viernes ante Universidad Católica.