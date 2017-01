Tras las inundaciones, el precio de las hortalizas se fue por las nubes

Las inundaciones de las quintas de las localidades cercanas a Rosario trajeron aparejado un aumento en el precio de algunos artículos de verdulería. Con las cosechas arruinadas, los mayoristas deben importar algunas hortalizas desde otras provincias y esos gastos extra se trasladan directamente al bolsillo del consumidor. Desde el mercado de productores aseguraron que en estos días los huerteros podrán volver a cultivar y que la producción se verá de aquí a dos meses. Muchos verduleros eligen vender esos productos al costo. Un kilo de lechuga puede costar hasta cien pesos.

Diciembre cerró con lluvias y enero llegó igual. Caídas de agua de gran magnitud afectaron a 70 localidades de la provincia y destrozaron cosechas enteras. Los huerteros que abastecen a los mercados mayoristas de Rosario se quedaron sin producción y, por eso, se hizo necesario importar algunos productos de otras provincias, lo que disparó los precios en el mercado minorista local.

"Lo que más fue afectado es todo lo que sea de color verde: lechuga, rúcula, radicheta, espinaca, acelga. Son todos productos de la zona. También el zapallito, el zucchini, algo de berenjena. Todo ha subido porque hay que traerla de otras provincias", sostuvo Gustavo Suleta, administrador del Mercado de Productores de Rosario.

Patricia, que tiene un puesto en el Mercado de Concentración de Fisherton, suma dos hortalizas más a la lista: el puerro y la cebolla de verdeo. "La acelga es el producto que más afectó la lluvia. Ahora se trae de Mar del Plata o de La Plata porque en la zona no quedaba casi nada", detalló la puestera.

Con todo, ir a una verdulería de barrio a comprar un kilo de lechuga de hoja no sale menos de 80 pesos. "Decidimos no remarcar los productos que subieron mucho de precio hasta que la situación se normalice", detalló Ramón, que trabaja en una verdulería de Urquiza y Presidente Roca. Esta situación se repite en muchos comercios del rubro, donde hablan de no remarcar o "casi no" hacerlo, por los mismos motivos.

Lo cierto es que, en algunos locales, la lechuga de hoja llega sin problemas a 100 pesos el kilo. En diciembre el precio rondaba los 30 pesos por kilo, lo que implica un aumento de entre el 160 y el 230 por ciento. Fue la que más aumento registró (ver infografía).

"Son todos productos de salida popular, remarcó Suleta. "Las cosechas de la zona de Pueblo Esther, General Lagos y Arroyo Seco quedaron bajo el agua. Sabemos que cerca de Soldini algunas quintas se salvaron, pero no gran cantidad", detalló.

"Estas eventualidades siempre se trasladan al precio", indicó el representante del Mercado de Productores de Rosario.

"Las producciones van a tardar entre 60 y 90 días para poder cosecharse. Es un mes y medio de muchos problemas y después va a tender a normalizarse. Los precios no bajan de golpe. Siempre es escalonado", indicó Soldini, quien detalló que hay algunos productores de la zona que están en condiciones de comenzar a sembrar.

Pérdidas

Juan Traverso es uno de los productores hortícolas afectados por las intensas lluvias. Tiene unas 150 hectáreas en Arroyo Seco en las que produce acelga, espinaca, papa, choclo y maíz dulce para la agroindustria. Entre los 125 milímetros de agua que cayeron cerca de Navidad, una pedrea que le dejó una capa de 7 centímetros de granizo el 3 de enero (junto con 170 milímetros de agua) y los 400 milímetros que cayeron a mitad de mes, perdió 110 hectáreas de hortalizas.

"Esto incide en el costo de la verdulería. El sector hortícola quedó devastado por el problema climático que tuvimos en un muy corto plazo", remarcó el horticultor.

Desde la Secretaría de la Producción de la provincia sostuvieron que asistir a todos los pequeños y medianos productores del sector demandará entre 15 y 20 millones de pesos.

precios fluctuantes. La pérdida de muchas cosechas obliga a importar las verduras, lo que encarece los valores.

Ensalada carísima