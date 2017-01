Transmitía su juego en vivo y su madre semidesnuda se robó el protagonismo

Søren Bjerg es un danés de 20 años que se hizo famoso bajo el seudónimo Bjergsen, por jugar a los videojuegos. Es que esto de ser un reconocido gamer (o "jugador profesional") es uno de los oficios del nuevo siglo que deja dinero y fama mundial. Quien también tuvo sus cinco minutos de fama fue la madre de Bjergsen pero no necesitó aprender las técnicas de "League of Legends" ni ser una estrella de Instagram: le bastó con asomarse semidesnuda a la habitación de su hijo.

Bjergsen transmitía en directo su juego, tal como lo hace habitualmente, desde la tranquilidad su habitación. Allí andaba, repartiendo disparos entre sus enemigos virtuales, cuando en la filmación apareció su madre vistiendo apenas ropa interior negra. El gamer quiso ocultarla cerrando la puerta en su cara, pero ese instante había sido demasiado revelador y ya todos sus seguidores estaban preguntando quien era esa mujer semidesnuda que un momento antes se robó todas las miradas y ahora permanecía fuera de escena pero sin lograr contener la risa.

Embed



Pero no es la primera vez que el streaming le juega una mala pasada a Bjergsen. Quienes siguen sus juegos (y entienden el idioma danés, por supuesto) no podrán olvidar el día en que el muchacho hacía lo de siempre, jugar al "League of Legends", cuando apareció su abuela y le preguntó en vivo: "¿Te estás masturbando?".